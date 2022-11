El proper diumenge dia 20 de novembre tindrà lloc la Caminada Popular Joan Vila, organitzada per l’Esplai Safa de Manresa. La caminada, una tradició d'aquest esplai, es va començar a organitzar com una forma de record i d'homenatge a Joan Vila, exmonitor del centre, que va morir a causa d’una malaltia ja fa uns anys. Després de 21 edicions, s'ha volgut mantenir aquesta caminada com una jornada de record i de gaudi de la natura i el senderisme, una de les aficions que més agradaven a l'homenatjat.

Les dades HORA I LLOC: 8:00 h, a l'Esplai Safa (carrer de Sant Cristòfol, 44-46). L’arribada serà al mateix lloc que la sortida. RECORREGUT: Curt de 13 Km. Esplai Safa, Les Marcetes, Cal Monistrolà, Fàbrica Blanca, Esplai Safa. Llarg de 20 Km. Esplai Safa, Les Marcetes, Cal Monistrolà, Dosrius, Fàbrica Blanca, Esplai Safa. INSCRIPCIONS: Anticipades 10 euros + 1 euro (got retornable), fins el divendres 18 de novembre. A través d'una de les següents vies: -A la web www.caminadajv.cat -A l'Associació de Veïns Sagrada Família (carrer de Penedès, s/n, Manresa. Dimarts i dijous de 09.30 a 12.20h i de 16:30 a 19:00h. Inscripcions el dia de la sortida 12 euros + 1euro (got retornable) El preu inclou avituallaments, botifarrada i record. Inscripcions limitades a 250 participants. La meteorologia no impedirà la realització de la caminada, tot i que l'organització es reserva el dret a modificar la data o a anul·lar-la en el cas que el temps comprometi la seguretat dels participants. L’import de la inscripció, només serà retornable si s’anul·la la caminada o per incompatibilitat amb la nova data.