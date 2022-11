Un grup d’estudiants de la Kalø Organic Agricultural College de Dinamarca està fent una estada formativa a l’Escola Agrària de Manresa. Es tracta d’una estada de quinze dies que s’allargarà fins aquest dissabte, 12 de novembre. Durant aquest temps, la delegació danesa està fent diferents activitats conjuntes amb els alumnes del cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural, que aquest any s’imparteix a l’Escola Agrària de Manresa per primera vegada.

L’experiència servirà perquè l’alumnat de l’escola danesa conegui el context rural de Catalunya i la situació de la producció agrària ecològica. També han pogut conèixer de primera mà equipaments capdavanters com la Fundació Alícia, on han après el procés creatiu per convertir matèries primeres del camp en productes elaborats. L’estada es complementa amb visites a explotacions agràries i ramaderes tant de la comarca del Bages (Ecopallareta, Les Refardes, La Petita Granja de Claret), com d’altres zones de Catalunya (caves Gramona, Dpagès i altres) i amb una jornada de convivència a Can Poc Oli amb activitats conjuntes, jocs i un debat sobre la situació de l’agricultura ecològica.

Uns estudis amb vocació internacional

Promoure la mobilitat internacional entre l’alumnat és un dels principals objectius de l’Escola Agrària de Manresa, que des de fa anys facilita que els seus alumnes puguin fer estades a l’estranger gràcies a la col·laboració amb aquesta escola danesa. Això permet als estudiants aprendre la professió fent una immersió lingüística total en anglès, viure una experiència en un país estranger i conèixer pràctiques i tècniques diferents de les que es practiquen a Catalunya.