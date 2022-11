Un dels protagonistes del calendari solidari Bombers amb Causa per a l'any 2023 és un infant atès a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa. El nen va participar en una sessió fotogràfica amb professionals del cos de Bombers de la capital del Bages i la setmana passada va assistir, juntament amb la seva família, a la presentació del calendari i l'entrega de la recaptació de la passada edició, que permetrà finançar diferents projectes de Sant Joan de Déu adreçats a la infància. Un d'aquests projectes és el Parc Infantil per a nens i nenes de famílies refugiades allotjades a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet, que ha rebut una dotació econòmica de 20.000 euros.

Manresa va ser, juntament amb Arbúcies, Valls, Lleida, Malgrat, Benifallet, Esparraguera, Barcelona, Andorra, Balaguer, Aran, i Girona un dels escenaris de les 12 sessions fotogràfiques que integren el calendari de Bombers amb Causa 2023. En la nova edició del 2023, el fil conductor del calendari és la tendresa. Quan els nens i nenes pateixen una malaltia, han estat hospitalitzats o són exclosos per patir un trastorn de salut mental o discapacitat, la sessió fotogràfica del calendari es converteix en una via d'escapament que els fa oblidar, encara que només sigui durant una estona, les seves realitats. És un dia que, tant infants com bombers, recorden tota la vida i que millora el seu benestar emocional, però també és una jornada que omple d'orgull a totes les parts implicades. La iniciativa solidària Bombers amb Causa permet seguir finançant programes de recerca en malalties infantils i projectes d'atenció a la infància en risc d'exclusió social duts a terme a diferents centres Sant Joan de Déu de Catalunya. Amb la nova recaptació, ja són 701.961 euros els diners aconseguits pel projecte des del 2011.