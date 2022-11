Hi ha coses que cal treure del pap, i a la Tresorera de l’Ajuntament de Manresa, Manuela Hervás, com a responsable del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària, el tema de la plusvàlua li ha donat molts mals de cap.

Per una banda, s’ha arrossegat durant anys una indefinició que ha generat conflicte i, quan s’ha aclarit la forma de càlcul, el resultat ha estat una implementació més dificultosa. «Com a responsable del servei he de dir que s’ha complicat molt la gestió de l’impost», explica.

La indefinició ha provocat recursos i ha fet anar de corcoll tant els ciutadans com els treballadors públics que tracten el tema.

La nova fórmula de càlcul de la plusvàlua implica uns coeficients més baixos que han provocat una baixada dels ingressos d’aproximadament el 30%.

I no només això. La pèrdua és més gran perquè la nova regulació introdueix un canvi important. Obre una nova forma de càlcul. Abans el càlcul de la plusvàlua sempre era mitjançant l’aplicació d’una fórmula, que era el valor cadastral per uns coeficients. Ara hi ha una de nova que la pot triar el contribuent i que consisteix en tributar per la diferència de valor. «Per posar un exemple: Jo m’ho vaig comprar per 100. Ho he venut per 130. Així que tributo per 30. El contribuent pot triar tributar per 30 o per l’aplicació de la fórmula i, evidentment, optarà pel que li resulti més avantatjós», explica.

Afegeix que reben moltes peticions sobre la plusvàlua, perquè és un tribut complex. «Molts contribuents venen i ens demanen ajuda perquè els autoliquidem la plusvàlua. Els fem els dos càlculs i el contribuent tributa pel més baix».

Qualsevol transmissió que hi ha sobre un bé immoble pot generar una plusvàlua: una compravenda, una herència o una donació. «Això no ha canviat. El que sí ha canviat és la forma de càlcul. Si l’Estat hagués reaccionat ràpid no hauríem arribat a la sentència que l’anul·lava». Recorda que «entre la sentència del 26 d’octubre i el 8 ó 9 de novembre vam estar dues setmanes que no teníem tribut. Sí que hi era però no teníem com calcular-lo».