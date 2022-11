Josep Maria Rossell, professor de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC Manresa), guardonat amb el 25è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària en la modalitat de trajectòria docent, ha rebut aquesta setmana un reconeixement al centre on exerceix. Enguany, Rossell també ha estat distingit amb el premi Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya.

El reconeixement s'ha dut a terme a la Sala d’Actes de la Politècnica i s'ha pogut seguir en directe per YouTube. El rector de la UPC, Daniel Crespo, i el membre del Consell Social i president del jurat del Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2022, Pere Casals, han lliurat la insígnia d'or de la UPC al professor Rossell, que tot seguit ha impartit la xerrada L'evolució de la docència de les Matemàtiques a l'EPSEM: una llarga trajectòria.

L’acte, al qual han assistit companys, familiars i amics de l’homenatjat, ha estat conduït per Daniel Crespo, rector de la UPC, i ha comptat també amb la participació de Pere Casals, membre del Consell Social i president del jurat del Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2022, que ha excusat a Montserrat Guardia, presidenta del Consell Social, qui no ha pogut assistir a l’acte per problemes d’agenda sobrevinguts. També hi han participat Marc Aloy, alcalde de Manresa, i Pere Palà, director de l’EPSEM.

Josep Maria Rossell va rebre també l'esmentada Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya per «la vocació d’ajut i d’acompanyament a l'alumnat, per la constància en la qualitat docent sostinguda al llarg dels anys, així com per la docència de les matemàtiques a grups molt nombrosos i a estudiants de procedència acadèmica i nivells de coneixement molt heterogenis». Aquesta distinció la va rebre de mans del President de la Generalitat, Pere Aragonès, el dia 15 de setembre en el decurs de la inauguració del Curs Acadèmic 2022-2023 del Sistema Universitari Català, que va tenir lloc a la Universitat de Lleida.

Aquest premi acredita Rossell com el millor professor de totes les universitats públiques i privades de Catalunya d’enguany.