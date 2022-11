El Palau de la Generalitat de Catalunya acollirà aquest dilluns, 14 de novembre, l’acte institucional de commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Catalunya. Se celebrarà a partir de les 5 de la tarda al Saló Sant Jordi i serà encapçalat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès Garcia.

Es tracta de la celebració oficial de l’Any de Commemoració que va ser aprovat pel Govern català el passat mes de desembre amb l’objectiu de destacar, recuperar i divulgar la figura d’Ignasi de Loiola i la seva influència mundial.

L’acte comptarà amb una nombrosa representació manresana encapçalada per l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i membres de la corporació municipal. Hi actuarà l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, que interpretarà un fragment de ‘Rapte’, espectacle estrenat en la darrera Fira Mediterrània, i l’Orfeó Manresà, que oferirà ‘Un home nou’, de Xavier Pagès Torroja i lletra de Joan Torner Sanchez.

A més a més hi intervindran el superior de la Cova de Manresa, David Guindulain Rifà, en representació de la Companyia de Jesús, i el director espiritual de la Cova de Manresa, Xavier Melloni Ribas, que glossarà la figura d’Ignasi de Loiola.

També la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella Omella, i hi haurà la projecció d’un vídeo que ressegueix el Camí Ignasià català i que mostra la celebració que aquest 2022 s’està portant a terme a Manresa.

Manresa 2022 Transforma

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta.

La inauguració de la commemoració es va dur a terme el passat mes de gener, amb un acte institucional al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa que va estar presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès Garcia. També hi van participar la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín a més a més del regidora responsable del projecte Manresa 2022, Joan Calmet.

Des d’aleshores, s’ha anat desplegant un extens programa amb més de 100 activitats, distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport.

A finals d’aquest mes de novembre, la capital del Bages acollirà el Fòrum Internacional Multireligiós ‘Cruïlla de Camins’. Reunirà a Manresa 51 líders religiosos de 33 països per abordar la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic a través del diàleg interreligiós i intergeneracional, i posant el punt de mira en les ciutats, on viu la major part de la població mundial.