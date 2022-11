Els Castellers de Berga van actuar a Granollers compartint plaça amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sant Cugat i els locals Xics de Granollers. Els berguedans van començar la diada descarregant el quart 5 de 7 d’aquesta temporada. En segona ronda, va arribar el gran repte, però no es va assolir exitosament al no completar el 2 de 7. Després d’un intent desmuntant, a la segona oportunitat el castell va caure. Feia tres anys, comptant la inactivitat de la pandèmia, que no queia un castell dels berguedans. Concretament, va ser també en el 2 de 7 carregat a Vic, el 10 de novembre del 2019. Després de la caiguda, els blaus van treure l’orgull i van descarregar el 4 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, arribant als vint-i-un castells de 7 pisos descarregats enguany.

Els Tirallongues de Manresa Cap de setmana intens per a la colla castellera dels Tirallongues de Manresa. Dissabte, els manresans van actuar en solitari a la plaça de Crist Rei amb motiu de les Vigílies de Diada de Sant Martí. Els Tirallongues van exhibir dos pilars de 4 d’entrada, un 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un 3 de 6, un pilar de 5, i dos pilars de 4 de sortida. L’endemà, van actuar juntament amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers d’Esparreguera i els Laietans de Gramenet amb motiu de la Diada de Sant Martí a la mateixa plaça manresana. Els Tirallongues van descarregar dos pilars de 4; a primera ronda de castells van executar un 3 de 7 amb agulla; a segona, van descarregar un 4 de 7 amb agulla; a tercera, un 4 de 7, i van finalitzar la seva diada amb un pilar de 5 i dos pilars de 4, un d’ells carregat. Els Castellers d’Esparreguera van començar amb dos pilars de 4, van descarregar un 3 de 7; a segona ronda, van fer un intent descarregat de 4 de 7; a tercera, van descarregar aquest castell. A la ronda de repetició van executar un 4 de 6 amb agulla, i van finalitzar amb tres pilars d44 un d’ells carregat per sota.