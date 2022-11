L'Ajuntament de Manresa ha iniciat el procés per dotar la ciutat del primer Pla Local de Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, que ha de marcar les línies estratègiques a seguir, en matèria de polítiques públiques, al voltant de les diversitats afectives, sexuals i de gènere. Per fer-ho, el consistori engega avui el procés participatiu que ha de servir per elaborar la diagnosi del pla, com a fase prèvia de la redacció del document, que és previst que es presenti a finals de primavera.

Com a precedent, hi ha el Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI (2018-2021), el primer document que marcava les línies estratègiques a seguir al voltant d’aquesta temàtica, en aquest cas compartit entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages. Enguany, i després de quatre anys en què s’ha recorregut un llarg camí en la sensibilització i visibilització de les realitats LGTBI+, l’Ajuntament inicia l’elaboració del seu Pla Local, que en aquesta ocasió, per tant, serà un document propi de l’Ajuntament de Manresa. Institut Diversitas, l’entitat de professionals especialitzades en gènere i diversitats, serà l’encarregada de la redacció del document. Després d’una primera fase de planificació del procés, iniciada el setembre, el procés participatiu que s’obre ara té com objectiu arribar al màxim de la ciutadania per tal de poder obtenir una fotografia completa en relació al tema tractat. D’aquesta manera, a partir d’avui es pot accedir a una enquesta ciutadana a través de la Plataforma Decidim Manresa. Es tracta d’una enquesta senzilla ràpida de contestar per tal d’obtenir informació general al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat de Manresa. Pot participar-hi qualsevol ciutadà, amb registre previ a la plataforma, i estarà oberta fins al 25 de novembre. L'informe amb els resultats de l’enquesta es podrà consultar durant el primer trimestre del 2023. Durant la fase de diagnosi i treball de camp, també es realitzaran entrevistes i grups focals a persones claus de la ciutat. Més endavant també es duran a terme formacions específiques i la presentació del resultat i document final. Per a més informació, consultes o voluntat de participar en el procés de diagnosis, es pot contactar amb el Servei d’Atenció Integral LGTBI de l’Ajuntament de Manresa, a través de l’e-mail sai@ajmanresa.cat o bé trucant al 938752310.