La Sareb fa obres a l’edifici vandalitzat al xamfrà dels carrers del Doctor Esteve i de Sarret i Arbós per vendre’n els pisos

Al bloc de pisos que ocupa un tram dels carrers de Sarret i Arbós i del Doctor Esteve, al barri del Poble Nou, hi ha moviment d’obres. Es tracta d’un immoble que no es va ni arribar a omplir, com tants d’altres, fruit de l’esclat de la bombolla immobiliària i que, com a resultat d’això, van ocupar i també vandalitzar. Finalment, el cadàver més cèntric de la crisi immobiliària, que es va acabar quedant la Sareb, ressuscitarà.

Fonts del conegut com banc dolent consultades per Regio7 han confirmat que «estem treballant en l’adequació i finalització de 46 pisos, 47 trasters i 49 places de pàrquing» que, una vegada enllestits, «es posaran a la venda al mercat minorista, és a dir, de particulars. No a fons d’inversions ni res per l’estil», recalquen. No han pogut concretar en quin termini de temps tenen previst fer-ho.

Equipats per viure-hi

Els habitatges en qüestió es troben en tres edificis plurifamiliars aixecats al carrer del Doctor Esteve 5-13 amb el de Sarret i Arbos, 33-35, damunt del solar d’un antic convent de monges. Quan els van acabar, l’any 2011, estaven equipats per entrar-hi a viure, però el moment era el menys propici per vendre’ls. La promotora va ser l’empresa Hobart 2005. Després, van passar a mans de Bankia i el 2019, a Sareb, que l’estiu d’aquell mateix any els va revisar un a un. Tal com van explicar aleshores fonts de l’entitat, que va ser creada el 2012 per gestionar i vendre els actius problemàtics de les entitats financeres que van rebre ajudes públiques, «es va destapiar cada bloc per poder-hi accedir i redactar els informes pertinents i es va tornar a tapiar». En aquest cas, va ser «un informe de sinistre, perquè tota la promoció sencera està vandalitzada per dins», van corroborar aleshores.

Cinc anys abans, el març del 2014, Regio7 va informar que els lladres havien saquejat els habitatges de dalt a baix. En van desaparèixer els fogons i armaris de les cuines; els vàters, bidets i mobles dels lavabos; les instal·lacions elèctriques; els vidres; les portes dels pisos i fins i tot les dels ascensors. També el pladur dels sostres per poder-se endur les conduccions i cables. En un pis va quedar escampada per terra la documentació de tota la promoció.

La promotora Hobert 2005, segons ha pogut saber aquest diari, va optar per acabar els pisos del tot i tapiar els edificis i no fer com d’altres promotores que, veient que la crisi immobiliària impediria la venda dels habitatges, van deixar les construccions només amb l’esquelet acabat o bé enllestides, però sense equipar. Va ser, sens dubte, una mala decisió, tal com va quedar demostrat.