L’Anònima va acollir ahir, del migdia fins a la matinada, el primer Festival de Cervesa de Manresa, organitzat pel local La Taverna dels Predicadors en el seu vintè aniversari. A l’hora de tancar edició, feia dues hores que hi havia cua per entrar al recinte, on es van esgotar els vasos i els barrils dels 23 cervesers artesans presents van quedar secs. Els organitzadors han de fer números per decidir si hi pot haver una segona edició. -G.C.