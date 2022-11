Un centenar de persones commemoren a la Generalitat els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquesta tarda els valors de “recerca del bé comú i lluita contra tota forma de desigualtat” de la figura de Sant Ignasi de Loiola. Ho ha fet durant l’acte institucional de commemoració dels 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Catalunya, que ha tingut lloc al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, davant d'un centenar de persones. Entre aquests, una àmplia representació manresana, encapçalada per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el superior de la Cova de Manresa, David Guindulain; i el seu director, Xavier Melloni. I també hi ha estat present el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui ha llegit un missatge del Papa Francesc amb motiu d’aquesta efemèride.

A l'acte, que ha començat amb una actuació de l'Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages i ha tancat l'Orfeó Manresà, Pere Aragonès ha dit que aquest aniversari és “una gran efemèride per a tota la comunitat cristiana i també, des d’un punt de vista més global, per al conjunt de Catalunya”. I ha recordat que “fa 500 anys Ignasi de Loiola va fer camí per diferents llocs de Catalunya, com Montserrat o Barcelona, però és a Manresa on viu un dels episodis més importants de la seva vida”. “Aquest fet ha internacionalitzat la ciutat de Manresa”, ha subratllat.

El papa cita Sant Ignasi com a exemple en un món de "guerres i pestes"

Un altre moment rellevant de la cerimònia ha estat quan el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella ha llegit una carta del Papa Francesc, en la qual ha lloat l'exemple de Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, en un món "de guerres i pestes" similar a l'actual.

"És significatiu en aquests moments pensar que, per portar-lo fins a allí, Déu se servís d'una guerra i d'una pesta. La guerra que el va treure'l de Pamplona i va ser el detonant de la seva conversió i la pesta que li va impedir arribar a Barcelona i el va retenir a la cova de Manresa. És una gran lliçó per a nosaltres, ja que guerres i pestes no ens falten perquè arribem a convertir-nos", ha dit el pontífex en una carta al cardenal Joan Josep Omella.

"També jo desitjo unir-me a aquest acte, per a això he volgut que em representis, pregant-te que facis arribar la meva salutació a totes les autoritats presents, tant civils com a eclesiàstiques, i en elles al poble fidel de Déu, que recorda a sant Ignasi de Loiola amb devoció i afecte", ha escrit el papa.

Francesc també ha dirigit la seva salutació "als homes de bona voluntat que ho respecten per ser un home íntegre i coherent en les seves conviccions" i als membres de la Companyia que -ha dit- "com jo ho veneren com a fundador".

La consellera de la Presidència, la bagenca Laura Vilagrà, també present a l'acte, ha destacat que el pas de Sant Ignasi per Catalunya ha permès establir "un diàleg interreligiós". En aquest sentit, considera que la seva figura "genera consens i diàleg, un fet que es tradueix en coneixença i alhora en convivència". En la mateixa línia, el director de la Cova de Manresa, Xavier Melloni, ha apel·lat a l'espiritualitat de Sant Ignasi per "reconciliar-nos amb el món actual".

Per la seva banda, el batlle Marc Aloy, ha considerat que Sant Ignasi de Loiola és "el principal ambaixador" de la capital del Bages i ha establert un paral·lelisme entre la seva època i l'actual. A més, ha posat en valor els actes que s'estan duen a terme en el marc del projecte Manresa 2022, que ha programat 173 actes, ha impulsat 46 projectes i ha implicat la participació de 35.000 persones. El president de la Generalitat ha destacat aquesta iniciativa manresana durant el seu discurs. A més a més, ha lloat "el patrimoni de la capital del Bages" i ha parlat de la importància d'acabar amb les desigualtats socials.

Vídeo commemoratiu

De fet, durant l'acte, s'ha projectat un vídeo que ressegueix el Camí Ignasià català i que mostra la celebració que aquest 2022 s’està portant a terme a Manresa.