La Casa Lluvià va acollir una xerrada organitzada per Fem Manresa on el grup municipal va posar l’exemple de la pacificació dels carrers de Pontevedra per reclamar la necessitat de fer canvis urgents en la mobilitat.

Una vintena d’assistents van participar de la xerrada, moderada per l’alcaldable Roser Alegre, i amb les intervencions de Màrius Navazo, geògraf i especialista en mobilitat sostenible, i Anabel Gulías, regidora i portaveu de l’Ajuntament de Pontevedra. Gulías va remarcar que a Pontevedra al 1999 hi havia 80.000 cotxes i al 2015, 7.000. Va afegir que «els cotxes necessaris perquè una ciutat funcioni són molt menys dels que ens fan creure». Per la seva banda, Màrius Navazo, membre de Gea21, afirmava categòricament que «reduir l’ús del cotxe no és reduir la qualitat de vida, sinó el contrari», i que «malgrat totes les inversions públiques, a les ciutats, els estudis continuen assenyalant que la bicicleta és el vehicle més ràpid».