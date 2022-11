El proper divendres dia 18 de novembre, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, serà a la Catalunya Central per presentar la campanya “Horitzó Independència 2023-2025” que té com a objectiu vestir una nova aliança, civil i institucional, que permeti, abans d’acabar aquesta legislatura, reactivar i executar la Declaració d’Independència del 27 d’octubre de 2017.

A les 6 de la tarda serà al local social de la Territorial de Manresa, carrer Caritat número 28, on es trobarà amb els socis i simpatitzants de l’entitat, i atendrà als mitjans de comunicació.

A 2/4 de 8, al Convent de Sant Francesc de Santpedor, junt amb el Joan Puig i l’Antoni Castellà, participarà en una xerrada-col·loqui per explicar els objectius i etapes de la campanya. Entre d’altres, la xerrada vol abordar i donar resposta a qüestions com quines actuacions calen per fer efectiva la independència, com incrementar el suport ciutadà a l’exigència de la independència, quines estratègies cal impulsar en el cas que l’actual classe política no assumeixi el repte i com es pot aconseguir un major suport internacional.

Aquestes xerrades, dinou en total, s’estan fent per tot Catalunya i culminaran amb la convocatòria d’una Conferència Nacional del Moviment Civil independentista que es farà el primer trimestre de 2023.