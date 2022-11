Dues exalumnes del Peguera, guardonades amb el Premi de Recerca Jove

L’Anna Pons Muns i la Núria Sendra Rubió, ex-alumnes de l’institut Lluís de Peguera de Manresa, van obtenir dos dels Premis de Recerca Jove, per fomentar l'esperit científic, atorgats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El treball “Analyse comparative des chansons de la Guerre civile espagnole, 1936-1939” va ser realitzat per Anna Pons i tutoritzat per Gemma Lozano i Layla Selim. Tracta sobre les cançons de guerra que van utilitzar el bàndol republicà i el dels insurrectes durant la Guerra Civil espanyola i fa un anàlisi comparatiu de diverses peces que inclou aspectes musicals, històrics i propagandístics. Aquesta recerca pretén veure el paper imprescindible que van fer les cançons de guerra com a mitjà de propaganda en una època turbulenta. El treball va ser realitzat en llengua francesa i anteriorment també va ser premiat com a millor treball de recerca en francès de Catalunya.

“Recull de sistemes de numeració antics i relat d'un conte amb els conceptes matemàtics relacionats” va ser realitzat per Núria Sendra i tutoritzat per Anna Roman. A través d’un recull de sistemes de numeració històrics, i alguns d'actuals, es va treballar amb conceptes matemàtics com les bases de numeració i els conseqüents canvis de base. Es va escriure un llibre adreçat a joves on s'expliquen aquests conceptes, i es van plantejar enigmes i problemes per a resoldre tot consolidant el que ha s’ha après.

Els premis van ser lliurats pel conseller de Recerca i Universitats Joaquim Nadal i pel conseller d’Educació Josep González-Cambray. Es van distingir 77 treballs i també es van guardonar 11 centres d’ensenyament secundari. L'institut Lluís de Peguera va rebre un premi per la qualitat dels treballs presentats.

L’Anna Pons Muns cursa estudis d'anglès i francès a la UAB i la Núria Sendra Rubió de matemàtiques a la UB.