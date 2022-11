El futur Arxiu Comarcal del Bages s’ubicarà en un edifici nou que la Generalitat construirà als terrenys de la part posterior de l’Ajuntament. També hi haurà l’Arxiu Municipal de Manresa, de forma que tots dos seran en un mateix immoble.

El nou espai l’ha presentat aquest dimarts al migdia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández. No han parlat de quantitats, però serà un projecte milionari que superarà els 4,5 milions d’euros. Dependrà del projecte final. Pel que fa a terminis, l’any vinent és previst que s’iniciï la redacció del projecte bàsic.

Un projecte per transformar el Centre Històric

Segons ha dit Hernández, no serà tan sols un edifici per guardar documents, sinó per «generar coneixement, i això vol dir cultura». Per la seva part l’alcalde ha destacat l’aposta del Govern català per un projecte que ha d'ajudar a transformar el Centre Històric. A pocs metres d’on hi haurà el nou arxiu ja han començat les obres de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya central. En aquest cas amb una inversió de 20,6 milions.

L’arxiu s’ubicarà entre el carrer del Bisbe, el carrer Vallfonollosa, el Na Bastardes, la Baixada dels Jueus i el solar que hi ha al pati posterior de l’edifici de l’Ajuntament, deixat i en desús. Tots els terrenys i pisos que hi ha en aquesta zona com els del Vallfonollosa, són propietat de l'Ajuntament de Manresa.

Aloy ha assegurat que a l’arxiu actual li fa falta espai, i sobretot espai digne. «Ara hi ha disponibilitat» per afrontar aquesta mancança amb un edifici nou. Després de rumiar-hi molt, ha explicat, s’ha triat l’emplaçament perquè garanteix que hi hagi espai més que suficient i per aprofitar la «inversió en un equipament de referència a la ciutat, la comarca i el país, per transformar el Centre Històric».

D'una plaça a una altra

Segons Aloy, es tracta d’un projecte «suggerent i engrescador» amb diverses quotes de desnivell, de forma que fins i tot es podria arribar a connectar l’actual plaça Major amb un nou espai públic darrera l’edifici de l’Ajuntament creuant els porxos de l’edifici.

Marc Aloy, alcalde de Manresa: «Es tracta d'un projecte suggerent i engrescador»

Hernández ha destacat que serà un nou concepte d’arxiu, tecnològicament i digitalment avançat que permetrà «fer un pas endavant en la divulgació per a tota la ciutadania, no només per als estudiosos, que també». Ha destacat que l’arxiu de Manresa és important a nivell local, comarcal però també nacional.

La previsió és que el 2023 s’iniciï la redacció del projecte que finançarà Cultura de la Generalitat. La redacció del projecte es farà a través d’un concurs públic. «Un any o un any i mig no ens el treu ningú», ha comentat Aloy. A partir d’aquí vindria la licitació i l’execució de les obres.

D’entrada, però, l’Ajuntament ja ha contractat una campanya arqueològica a l’emplaçament triat "per avançar feina".

Actualment l’Arxiu Comarcal del Bages és a l’edifici del Museu, també en plena transformació. Una dada: compta amb 5.000 metres lineals de documentació. Al nou edifici tindrà capacitat per a 14 quilòmetres.

A la presentació del projecte també hi han assistit representants d’entitats que sovint fan ús de l’arxiu com el Centre d’Estudis del Bages, Memòria.cat i els Amics de l’Art Romànic. El Centre d’Estudis del Bages tindrà un espai al nou edifici.