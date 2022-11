El Manresa, un dels restaurants més aclamats de la badia de Sant Francisco (Califòrnia, Estats Units), apagarà els fogons de forma definitiva per Cap d'Any després de 20 anys d'activitat a la localitat de Los Gatos. Abans del comiat, però, et mostrem alguns dels plats més destacats del seu menú degustació i que han contribuït a que el local tingui actualment tres estrelles Michelin.

L'establiment, que va obrir el 2002, ha arribat a ser considerat un dels 20 millors restaurants del país (2013) i un dels 50 millors del món, segons la revista britànica especialitzada en gastronomia Restaurant. És propietat del xef David Kinch i el seu punt fort és preparar i servir ingredients frescos que es produeixen a menys d'un quilòmetre de la seva cuina.

Coneix els plats de ben a prop

Joel Haas (@highspeeddining) és un creador de continguts especialitzat en compartir vídeos sobre restauració i gastronomia a TikTok. En un dels seus viatges culinaris va visitar el Manresa Restaurant i al seu compte es poden trobar les valoracions dels plats que hi va tastar. Es tracta de creacions que formen part del selecte menú degustació proposat per David Kinch i que actualment té un preu de 595 dòlars (577,19 euros).

Haas descriu que el primer plat està compost per diferents elements dolços. "És com el que en qualsevol altre restaurant m'oferirien al final", detalla. A la vista, una espècie de galeta feta a base de fruits secs, una llaminadura i un altre element aparentment cruixent. El Manresa defineix a Instagram aquest plat com a "Petis Fours of Black Olive Madeleines + Red Pepper Pâte de Fruits". És a dir, un plat fet a base d'olives negres i paté de pebrot morro de bou. Sens dubte, tot un repte per als paladars més atrevits.

Un cop el dolç aconsegueix fer venir l'apetit de qualsevol, és el moment de seguir experimentant amb sabors i combinacions inimaginables. Els amants dels cereals no poden marxar del Manresa sense tastar l'extravagant risotto amb tòfona blanca. Només cal veure com la trufa va caient, acomodant-se a sobre dels grans d'arròs guisats amb una salsa d'aspecte deliciós. Encisant. I, alhora, un plat no apte per a totes les butxaques. @hisgspeeddining explica que aquest àpat sol ja costa 195 dòlars. Tot un luxe que de segur val la pena tastar un cop a la vida.

El jardí vegetal és el següent protagonista. Una obra culinària pintoresca i minuciosament col·locada al plat. El seu aspecte fràgil fa que sembli que ràfega de vent pugui endur-se alguna de les guarnicions en qualsevol moment si no es manipula amb suavitat. És una opció molt saludable que, segons expliquen al seu Instagram, va canviant els seus components segons l'època de l'any. De fet, aquest petit àpat porta entre 30 i 40 herbes i flors diferents. "Estic impressionat per la bellesa d'aquest plat. És art deliciosa".

Un cop tastats els diferents plats principals, torna a ser el moment dels més llaminers. Encara que ja han pogut degustar alguns productes dolços al començament, el postre és el seu moment de glòria. Entre els diferents plats que els cambrers del Manresa porten a la taula hi ha un sorprenent pastisset. La seva forma és curiosa, però a l'interior amaga l'ingredient estrella: la xocolata. Són pocs els que poden resistir-se a un dolç fet amb aquest aliment. I menys si l'ha ideat l'equip de David Kinch.

I ara que hem vist alguns dels plats que han convertit el restaurant en una de les estrelles de Los Gatos, és el moment de conèixer-ne una curiositat. Repassant la història d'aquest restaurant a les xarxes socials, ens topem amb la visita d'un dels xefs més selectes de l'Estat. Dabiz Muñoz i Cristina Pedroche van sopar-hi el 10 d'abril del 2017, una vetllada en què sense adonar-se'n, van conèixer la influència de Sant Ignasi de Loiola a Califòrnia.

És probable que t'estiguis preguntant que hi té a veure Sant Ignasi de Loiola amb Califòrnia. Però és que els primers jesuïtes que van arribar a Califòrnia van batejar amb el nom de Manresa la franja de platja que que hi ha al sud de Santa Cruz, les illes que hi ha just davant de la costa californiana. Per això el restaurant també es va batejar amb el nom de la capital del Bages on hi va fer estada sant Ignasi.