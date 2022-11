La Fira de Sant Andreu que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de novembre suposarà l’inici de la campanya de Nadal a Manresa amb l’encesa de llums a carrers i places, i la posada en marxa de la pista de gel. Aquest dimecres l’han començat a muntar a la plaça de Sant Domènec.

Segons els organitzadors de la fira i de la campanya en sí, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i l’Ajuntament de Manresa, ha de ser «el tret de sortida d’una campanya de Nadal sonada perquè venim de temporades complexes. Volem que el comerç es pugui beneficiar d’una època de compres importants», ha manifestat la presidenta dels botiguers de Manresa, Tània Infante.

D’entrada, a partir del cap de setmana vinent ja hi haurà 21 atraccions al polígon dels Trullols. Perquè fer més fàcil l’accés es reforçarà el transport urbà. A partir del dia 25 i fins el 27, hi haurà una nova edició de la Fira de Sant Andreu, enguany amb un centenar de parades. Una seixantena al primer tram del passeig de Pere III. Bàsicament d’artesans. Al segon tram n’hi haurà 14 dedicades a l’oci i al tercer tram, de plaça Espanya en amunt, una trentena més també d’artistes i artesans.

El dissabte 26 de novembre hi haurà la tòmbola solidària amb la Marató de TV3 a Crist Rei, i l’endemà diumenge al matí, a la mateixa plaça, un taller de decoració nadalenca «amb la voluntat que la fira tingui més activitats que les pròpiament comercials», segons Infante.

Serà el cap de setmana que s’obriran els llums de Nadal a carrers i places de Manresa. L’encesa es farà després de la inauguració de la pista de gel amb un espectacle de patinatge que començarà a 2/4 de 6 de la tarda. L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora de Comerç, Núria Masgrau; i la presidenta de la UBIC, Tània Infante, a més a més dels patrocinadors principal, Guixers Energia.

Serà, també, quan s’encendrà la il·luminació del carrer Cap del Rec, el projecte Llums a l’ombra. Es tracta d’un muntatge sostenible amb material reciclat que han elaborat els últims mesos joves de diferents orígens amb l’objectiu de generar vincles i lluitar contra l’exclusió social. Aquest any els llums estaran encesos mitja hora menys cada dia pe reduir la despesa energètica.

Pel que fa a la pista de gel, Infante ha comentat que «sabem que genera controvèrsia per la situació climàtica. Voldríem destacar que compensa les seves emissions de CO2 amb projectes que ajuden a reduir-la com plantada d’arbres». Segons la dirigent de la UBIC, «és important tenir un pol d’atracció com la pista de gel». L’any passat hi van passar 12.000 patinadors.

Obrirà fins el 15 de gener de les 5 de la tarda a les 9 del vespre els dies de cada dia, i d’11 del migdia a les 9 del vespre els caps de setmana i durant les vacances de Nadal. El preu de l’entrada serà de 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç manresà. Els centres educatius i entitats tindran preus especials els dies lectius.

Respecte la campanya de Nadal la regidora de Comerç de l’Ajuntament, Núria Masgrau, ha convidat tothom a participar d’una ciutat rica en experiències «perquè puguem sortir a viure-la, a passejar, a gaudir-la».