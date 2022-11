L'Ajuntament de Manresa canvia les ratlles grogues a Guimerà per una franga de color bordeus

Mentre no arriba el projecte per reurbanitzar el carrer d'Àngel Guimerà, que ha de treure el vial comercial per antonomàsia de Manresa de la deixadesa que el caracteritza, l'Ajuntament, per mitjà de la regidoria d'Indústria, Comerç i Activitats, ha decidit fer-hi una mica d'endreça.

Avui han començat a pintar les ratlles grogues que van ocupar un tram de la calçada durant la pandèmia amb una franja sencera de color bordeus.

A sobre, hi posaran el hashtag Guimerà Comerç. Per altra banda, es taparan els escocells on ja no hi ha arbres i també es guarniran les torretes que hi ha pel vial pensant en les festes de Nadal. Tot plegat, per intentar acontentar una mica els botiguers mentre no arriba el projecte que ha de transformar el vial.

El govern municipal ha explicat que és una petició dels comerciants del Guimerà, que ha executat l'Ajuntament, tal i com ho han sol·licitat.

Els comerciants van demanar substituir les línies grogues per aquesta pintura vermella, "que fa més joc amb les torretes, i consideren que és un color que convida més a passejar i a comprar", ha explicat.

A preguntes d'aquest diari, l'Ajuntament ha respost que la pintura es tracta d'un element "de decoració" en l'espai per a vianants.

En principi, divendres s'acabarà de pintar i insisteix que "el que ha fet Ajuntament és recollir la petició de l’associació de comerciants, veure que era viable i executar-la i pagar-la".

Afirma que, de moment, no té cap més petició per pintar de vermell espais per a vianants a la calçada com s'ha fet al Guimerà, però "en tot cas, totes les peticions s'estudien".