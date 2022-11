El president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, de Manresa, Said Ghoula, deixa el càrrec després de 5 anys de mandat.

Dissabte, a les 5 de la tarda, tindrà lloc l'assemblea general anual de l'entitat en la qual es farà un repàs de les activitats realitzades, es presentarà l'estat de comptes de l'associació i de la secció d'enterraments i es tractarà el tema de la renovació de la junta, entre altres. L'assemblea tindrà lloc a la sala polivalent del Casal Cívic Font dels Capellans.

Said Ghoula va substituir el 2017 a l'històric dirigent veïnal de la Font dels Capellans de Manresa, Josep Rueda, després de 38 anys ininterromputs al capdavant de l´associació de veïns del barri. L'assemblea va triar com a nou president, avalat per la junta, l'enginyer mecànic Said Ghoula, que el 2019 es va integrar a la candidatura electoral de Junts per Manresa encapçalada per Valentí Junyent ocupant el número onze.