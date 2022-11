L’Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn, reprèn aquest curs el cicle de xerrades adreçades a famílies d’alumnes, que, després de dos anys fent-se de forma virtual a causa de la pandèmia, enguany recuperen la modalitat presencial. La primera xerrada d’aquest c urs tindrà lloc dimarts vinent, 22 de novembre, a les 18.30 h, a la sala d’actes Simeó Selga de l’Institut Lluís de Peguera, i porta per títol “El meu fill/a s’agrada?”.

Aquesta primera conferència forma part de la campanya “Emmiralla’t”, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i que té com a objectiu combatre la pressió estètica i prevenir els trastorns de la conducta alimentària (TCA).

La xerrada de dimarts està adreçada a famílies amb filles i fills de 0 a 18 anys i està pensada per poder prevenir, educar i promoure valors i hàbits saludables des de la infància i especialment en l’adolescència.

La conferència anirà a càrrec de Laura Fernández, psicòloga i tècnic superior en dietètica, i alhora responsable del programa de prevenció en TCA i promoció de la salut de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima.

El cicle de xerrades per a famílies de l’Ajuntament ja fa setze anys que es duu a terme. Com sempre, durant el curs, s’aniran programant més conferències amb temes d’interès per a la comunitat educativa.