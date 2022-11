Enganxada entre ERC i l'alcaldable de Junts a Manresa pel doble càrrec d'Homs

Després que Fem Manresa i el PSC critiquessin en el ple de dijous que la regidora d'Acció Social, Mariona Homs (ERC), sigui també directora general de Serveis Socials, l'alcaldable de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també hi ha ficat cullerada. Un pronunciament que li ha valgut ser titllat de deslleial per portaveu del grup d'Esquerra, Pol Huguet.

Ramon Bacardit, alcaldable per JuntsxCat a Manresa, ha expressat la seva "preocupació" davant el fet Mariona Homs hagi anunciat que mantindrà la tinença d’alcaldia perquè considera que "no és possible dirigir la Direcció General i alhora una tinença d’alcaldia i la regidoria d'Acció i Inclusió Social sense que en pugui sortir perjudicada una de les dues".

Bacardit vol saber quants dies atendrà de forma presencial les seves tasques al capdavant de la regidoria i la tinença d’alcaldia i quants dies ho farà a la direcció general.

Recorda que Homs, d’acord amb la distribució del cartipàs actual, té representació o és membre en més de 23 entitats o òrgans supramunicipals, a part de les comissions i òrgans de govern propis de la tinença d’alcaldia.

"L'alcalde no pot permetre que s'afebleixi el govern"

Considera que malgrat quedi mig any per les eleccions municipals, la direcció de la regidoria d’Acció i Inclusió Social "no permet el luxe" de desatendre-la i exigeix una plena dedicació, ja que és precisament al final de la legislatura quan "cal tancar projectes o expedients oberts, per tal de deixar-ho mínimament endreçat, i a punt pel nou cicle que s’esdevingui després de les eleccions".

Bacardit demana a l’alcalde Marc Aloy que "doni resposta als neguits esmentats i que genera aquest nomenament" i li demana que "no permeti que el Govern de la ciutat es vegi afeblit per motius de logística interna d’ERC".

Per la seva part, el portaveu d'Esquerra, Pol Huguet, ha mostrat la seva estranyesa davant del fet que "la formació política a la qual pertany Bacardit ha traslladat l'enhorabona pel nomenament i no ha expressat cap queixa ni preocupació".

"Va per lliure o se li'n fot Junts"

Per al polític republicà "o Bacardit va per lliure i se li'n fot Junts o els regidors de Junts no hi pinten res en el discurs de l'alcaldable de la formació".

Huguet ha celebrat irònicament que Bacardit "per primera vegada es preocupi de serveis socials", però lamenta que ho faci oblidant que "companys seus com Valentí Junyent i Toni Massegú han compaginat tasques i que ERC ho va celebrar i mai va dir res negatiu al respecte".

Huguet creu que si ara això canvia suposa una "total deslleialtat" i respon a "la necessitat de sembrar discòrdia per fer-se veure. Però si Bacardit juga a l'estil de Laura Borràs fent de govern i oposició alhora ja sabem com s'acaba".

Cap reunió desatesa

El polític republicà ha assegurat que no es desatendran cap de les reunions que Homs tenia agendades fins al final del mandat com a representat delegada a entitats i òrgans, perquè ha renunciat a 5 de les delegacions, que han estat assumides per altres membres del govern, i de la resta algunes es convoquen un cop l'any -i ja s'han dut a terme- i a altres continuarà anant el tècnic suplent de referència, com ja passava.