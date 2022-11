La FAVM rep 70.000 euros per poder fer realitat la cooperativa d’enterraments

La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha estat seleccionada per rebre una subvenció de la Generalitat per a l’impuls de l’economia social i, en el seu cas, per a la creació de la cooperativa d’enterraments. La subvenció, de 70.000 euros, contempla crear un lloc de treball tècnic i suposa que el projecte té el suport econòmic necessari per anar endavant en ferm. Implica, també, una temporalitat: ha d’estar finalitzat l’octubre de l’any vinent.

Actualment, la cooperativa de defuncions té el suport de vuit de les setze vocalies d’enterraments que hi ha a les diferents associacions de veïns de Manresa. Les vuit que no s’hi han implicat no vol dir que hi estiguin en contra i que no s’hi puguin acabar sumant més endavant. Les setze vocalies apleguen 15.000 persones.

El de la cooperativa d’enterraments és un projecte que ja ve de lluny i que, ara, amb la subvenció de la Generalitat provinent de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, podrà agafar l’embranzida necessària per arribar a ser una realitat. De moment, la federació ja ha començat a buscar una tècnica en gestió de projectes per fer-se’n càrrec.

El projecte, subvencionat en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació, en l’exercici 2022, té per objectiu la creació d’una cooperativa de consumidores i usuàries per gestionar serveis d’enterraments i altres activitats vinculades. La persona que s’incorpori a l’esmentada feina, fa notar la federació, «tindrà l’oportunitat de desenvolupar les seves competències professionals en una iniciativa innovadora generant un projecte amb un alt impacte social». Es tracta d’un contracte indefinit amb un sou brut anual d’entre 25.000 i 26.000 euros i una jornada laboral de 37,5 hores setmanals, a Manresa. Les persones interessades han d’enviar el currículum i una carta de motivació a l’adreça electrònica favm@favm.org. La data límit per la a recepció de candidatures és el divendres 2 de desembre.

Pendent de dos estudis

La federació està pendent del resultat de sengles estudis de la viabilitat econòmica i social de la cooperativa que té previst presentar en una assemblea general extraordinària el 17 de desembre. En la mateixa s’hi explicarà per on passa el projecte, la feina que s’ha fet fins ara, el tema de la subvenció i el de la contractació. L’entitat té l’ajuda i assessorament de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i les cooperatives de treball Facto i Ensó. A banda, tindrà el suport de la cooperativa de serveis de comunicació Dies d’Agost.

La cooperativa d’enterraments de Manresa que, segons la FAVM, és un projecte únic a Catalunya i Espanya, vol agafar el relleu a les tradicionals vocalies d’enterraments de les entitats veïnals amb l’objectiu de professionalitzar el servei funerari i de fer front a l’envelliment dels associats i a la manca de nous.

Ara fa una any, Regió7 va informar que s’hi havien sumat vuit associacions de veïns: Saldes-Plaça Catalunya, Cal Gravat, les Escodines, la Sagrada Família, el Xup, Vic-Remei, Carretera Santpedor i Cots-Guix i Pujada Roja.

Mentre que ara els veïns paguen una quota a la seva entitat veïnal i una derrama quan hi ha una defunció, la cooperativa funcionarà amb una quota que encara s’ha d’estudiar, així com les casuístiques diferents. Tot això és el que es concretarà amb l’assessorament convenient.

La federació va començar a moure aquest projecte fa més de tres anys, veient que els canvis socials i demogràfics no acabaven d’encaixar amb el model de sempre i que calia renovar-lo. El president de la FAVM és Toni Erro.