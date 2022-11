Les peticions d’empara de manresans al Síndic registren un fort augment

L’informe de Manresa del 2021 de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, posa de manifest «un increment significatiu de les queixes i consultes» presentades per residents a Manresa, 276 en total. El 2020 van ser 221.

S’ha passat de 80 a 106 queixes i de 141 a 170 consultes, de les quals la majoria se circumscriuen en l’àmbit de polítiques socials, com ara serveis socials.

Tenen a veure amb la valoració del grau de discapacitat, la disconformitat amb la denegació de la renda garantida o el desacord amb la reducció de la prestació per la Llei de dependència.

La Síndica de Greuges va fer ahir la seva primera compareixença al ple municipal per traslladar els resultats de la seva tasca, després de rellevar en el càrrec a Rafael Ribó Massó, que havia estat Síndic els darrers divuit anys.

Altres peticions d’empara presentades tenen a veure amb l’atenció sanitària per disconformitat amb l’atenció mèdica rebuda, incidències per aconseguir el passaport Covid i el desacord amb el calendari de vacunació marcat durant la pandèmia.

Un tercer gruix important té com afectats infants i adolescents per disconformitat amb el seguiment i l’atenció mèdica rebuda, denegació d’un títol de família nombrosa especial i les condicions d’un centre). El treball i les pensions també han generat queixes per les incidències en el pagament de prestacions del SEPE, la disconformitat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per la denegació de l’ampliació del permís per maternitat.

Altres queixes fan referència al criteri d’assignació de beques en alumnes amb necessitats educatives especials, el canvi de data i de format de proves finals estudiants d’ensenyaments de formació professional a distància i accions discriminatòries.

Manca de respostes

En segon terme queden els àmbits de l’administració pública i els tributs pel que fa al pagament de sancions, la manca de resposta a sol·licituds de persones interessades, el pagament d’una taxa amb recàrrec i disconformitat amb l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans.

Els temes de consum (disconformitat amb el servei de Correus, facturació i baixa de serveis de telefonia mòbil, tall de subministrament elèctric i desacord amb el servei d’autobús interurbà) i polítiques territorials (molèsties ocasionades per l’activitat d’un bar, denegació d’un ajut per pagar el lloguer, manca de senyalització relativa a l’estacionament i aparcament, necessitats d’habitatge social) també guanyen pes.

Les dones es queixen més

Tal com ja passava el 2020, el 2021 les dades per gènere i matèria mostren que hi ha hagut més queixes i consultes presentades per dones que per homes.

En el cas de Manresa, les dones han presentat, majoritàriament, més queixes i consultes de l’àmbit de polítiques socials (cura de persones dependents o infants), d’administració pública i tributs (sancions, pagament de tributs, etc.) i de consum (facturació de subministraments, incidències del transport públic).

Els homes, per contra, han presentat més queixes i consultes en l’àmbit de polítiques territorials (urbanisme i mobilitat, habitatge i mediambient), seguretat ciutadana i justícia (actuació de les forces de seguretat i serveis penitenciaris) i cultura i llengua.

Les administracions amb les quals s’han tramitat les queixes i consultes procedents de Manresa són fonamentalment l’Administració local i les diputacions de Barcelona i Girona.

D’altra banda, es troben també afectades l’Administració autonòmica –i, en concret, els departaments de Drets Socials, Salut, Educació i Acció Exterior i Govern Obert– i els serveis d’interès general per temes de facturació i qualitat dels serveis.