Voreres més amples i semàfors nous per regular el trànsit de cotxes i el pas de vianants. La fesomia de la cruïlla de carrer Sant Cristòfol amb Arquitecte Montagut ha canviat. Aquest divendres s’han donat per finalitzades els treballs que s’hi han fet per, segons l’Ajuntament de Manresa, millorar la seguretat viària i la mobilitat. S’ha obert la circulació i han entrat en funcionament nous semàfors.

Es tracta d’una cruïlla dels barris de la Sagrada Família i la Font dels Capellans, que també s’utilitza per anar cap el centre de la ciutat. I amb molta mobilitat. Al seu voltant hi ha comerços, el mercat i el CAP de la Sagrada Família, una concorreguda parada d’autobusos i una mica més enllà l’escola La Font.

«Hi ha molt trànsit de vianants i fins ara amb deficiències. Les voreres estaven molt allunyades i no hi havia semaforització i un pas segur», segons ha explicat a peu de carrer el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. «Això generava inquietud hi s’havien produït alguns incidents. La gent havia d’anar alerta i no podem confiar amb la sort en aquests casos».

Durant les últimes quatre setmanes s’hi han fet obres per ampliar voreres i s’han instal·lat semàfors a l’itinerari per anar cap el CAP Sagrada Família i a la cruïlla amb Arquitecte Montagut, en un punt on la gent que sortia o anava al CAP acostumava a creuar tot i que no hi havia cap pas de vianants. Fa tres anys hi va haver un atropellament greu. Ara «els cotxes continuen transitant pràcticament de la mateixa manera, però molt més acotats al seu carril», ha comentat López.

També s’invertirà el sentit de circulació del tram de l’Arquitecte Montagut que va cap el carrer Sabadell, a la Font. Serà de baixada. Fins ara era de pujada i desembocava al Sant Cristòfol. «El fet que no hi hagi una sortida és un punt menys de conflicte en aquesta cruïlla».

Segons López el vianant ha de ser al centre de tot. «Com a política de mobilitat és clau. Les persones que van a peu s’han de sentir segures i còmodes. La ciutat ha de ser més amable i els cotxes han de circular el més ajustat possible al seu carril. Percebre que la ciutat és amable per anar a peu és un gran pas».

Queixes dels veïns

L’Associació de Veïns de la Sagrada Família s’havia queixat que les obres. Va considerar que més semàfors, més passos de vianants i menys aparcaments suposa menys vida al barri. Al respecte López ha assegurat «que no es pot dir sí a tot. Pot ser més o menys popular, però jo no cauré en el parany de dir sí a tot. Col·locarem els vianants al centre i a partir d’aquí endreçarem la resta». Tot i així «hem d’atendre i oferir solucions i propostes» al tema de l’aparcament.

L’actuació al Sant Cristòfol es podria veure l’any vinent a la carretera del Pont de Vilomara, on l’Ajuntament ha insistit en més d’una ocasió que s’ha de pacificar. «No pot ser que en algunes voreres els vianants hagin d’anar en fila índia», ha dit López, «i menys en eixos tant importants».

El carrer Sant Cristòfol i la pròpia carretera del Pont de Vilomara són artèries que en teoria han hagut de notar que ha baixat la intensitat de trànsit amb la posada en marxa de l’avinguda Països Catalans. L’Ajuntament ja ha contractat el servei per fer-hi aforaments de vehicles el pròxim desembre, abans de Nadal. «Aquí hi ha un tema de rutines importants», pensa López. «Quan hi ha un canvi costa acceptar-lo i introduir-lo tot i que sigui una millora». Amb els aforaments al Sant Cristòfol i a Països Catalans es podrà saber l’impacte en la circulació que ha tingut la nova avinguda.

Les obres al Sant Cristòfol amb Arquitecte Montagut les ha dut a terme l’empresa manresana Icman. Era previst que duressin sis setmanes i s’han fet amb quatre. El pressupost s’acosta als 150.000 euros.