El PSC de Manresa proposa maniobrar perquè el Misteri de la Llum continuï al Carme

El grup municipal del PSC va demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa, en el ple de dijous, que faci gestions perquè el Misteri de la Llum es pugui continuar representant al Carme, després de la negativa dels responsables de patrimoni del bisbat a que així sigui.

El portaveu socialista, Anjo Valentí, considera que hi ha marge de maniobra i que es podria proposar al bisbat reduir l’aforament de la representació i protegir els retaules, causa argumentada per impedir la representació i que els organitzadors neguen.

En la pregunta formulada -i que la regidora de Cultura, Anna Crespo (ERC), es va avenir a valorar i donar una posterior resposta- el PSC afirma que després de deu edicions i un total de 33 representacions amb l’aforament sempre al màxim, «per tant en un moment d’èxit continuat i sostingut en el pas dels anys, de forma sobtada el Misteri de la Llum no es representarà més a Manresa».

Represa postpandèmica

I que això passarà no per manca d’interès dels artistes ni dels responsables ni de l’Associació Misteriosa Llum, els quals continuen «amb més ganes que mai després de la represa postpandèmica» volent realitzar el sacramental íntegrament dins l’església del Carme i mantenint «la part de la Concòrdia, com sempre, a la plaça dels Infants».

Segons els socialistes, l’acte assolia, dins les festes de la Llum, «un punt de trobada de la tradició històrica del Misteri de la llum i d’autoafirmació manresana».

Valentí va demanar a l’equip de govern d’ERC i Junts què en pensava de la decisió presa pels responsables de patrimoni del bisbat i, també, si l’Ajuntament tenia previst fer gestions, com a principal promotor, fins ara, del Misteri, «per cercar una solució de consens».

El PSC va proposar «reduir l’aforament al Carme, assegurar temporalment els retaules exposats i potenciar alhora l’acte exterior de la Concòrdia».

La regidora de Cultura, Anna Crespo, va escoltar la intervenció del polític socialista i va respondre que recollia la proposta i li donaria resposta, però que no podia ser en aquell moment.