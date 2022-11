La Diputació de Barcelona ha atorgat el premi d'honor de les Associacions de Defensa Forestal (ADF) al manresà Xavier Jovés, per la seva delatada trajectòria i compromís en l'organització de la lluita en la prevenció i l'extinció dels incendis forestals. Jovés, que ara té 72 anys, ha estat fins les darreres setmanes el cap del Secretariat de les ADF de Catalunya. En la mateixa jornada, l'ens provincial ha distingit l’ADF de la Torre de Claramunt, amb el projecte Pastoreig tradicional d'ovelles i cabres, i l’ADF de Terrassa amb el projecte Informació i sensibilització de la població per a la prevenció d'incendis. Aquests Premis de Prevenció d’Incendis Forestals 2022 estan dotats amb 11.000 euros.

El veredicte i acte de lliurament dels premis, que enguany arriben a la 26 ena edició, ha tingut lloc aquest dissabte a l’Auditori Miquel Pont de Castellar del Vallès, en el que han assistit prop de 200 representants de les diverses agrupacions de defensa forestal de la província de Barcelona.

L’acte, que ha estat presentat per la periodista Jèssica del Moral, i el clown Tortell Poltrona, s’ha iniciat amb unes paraules de benvinguda a càrrec de l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha comptat també amb la intervenció de la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, els diputats d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, i de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Valentí Junyent, així com del cap de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Jaume Minguell.

El primer dels premis lliurats ha estat el Rossend Montané, per a projectes d'innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d'incendis forestals elaborats per una ADF, en el que hi optaven sis projectes, que ha estat llitat pel diputat Valentí Junyent a l’ADF de la Torre de Claramunt.

El Premi Jordi Peix, per a projectes de sensibilització o educació en matèria de prevenció d’incendis, al que s’hi ha presentat quatre projectes, ha estat lliurat pel diputat Pere Pons a l’ADF de Terrassa.

Finalment, el Premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau, que s’atorga com a reconeixement públic a la trajectòria d'una persona destacada en la prevenció dels incendis forestals, ha estat lliurat per la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, a Xavier Jovés i Garcia. La candidatura de Xavier Jovés i García havia estat presentada per la Federació d’ADF del Bages-Moianès, amb el que es reconeix la seva llarga trajectòria vinculada a les ADF i a la prevenció dels incendis forestals.

Després de rebre el guardó, Jovés ha assegurat a Regió7 que el guardó "m'ha fet molt il·lusió" i "ha estat totalment inesperat". "Que el jurat dels premi i de les ADF et votin per reconèixer la feina feta és un motiu d'il·lusió", ha afirmat. Jovés ha deixat el Secretariat de les ADF de Catalunya recentment, perquè "em faig fent gran, i en els darrers anys hi ha hagut molts problemes i tensió per la relació amb el cos de Bombers i la nova normativa de funcionament i també molts incendis, i crec que s'ha de donar pas als més joves". De totes maneres, "ara estaré en una segona fila, però no deixaré mai del tot les ADF, perquè és el meu món".

Jovés és aparellador de professió i tècnic de protecció civil a l'Ajuntament de Manresa. Gran part de la seva vida ha estat lligada a les ADF, iniciant l'any 1986, amb altres propietaris forestals la formació de les Agrupacions de Defensa Forestal de la comarca del Bages. Va estar al projecte ‘Sol verd’, creat arran dels incendis de Montserrat.

Aquests darrers anys ha presidit el Secretariat de les ADF de Catalunya (SFADF), propiciant que el seu funcionament fos més professional i fluid. També ha estat impulsor de la Federació Bages-Moianès, així com de nombroses jornades i formacions i de la incorporació de nous voluntaris en les ADF.

En la seva intervenció, al final de l’acte, la vicepresidenta Carmela Fortuny, ha recordat la situació climàtica extrema viscuda aquest estiu: «hem tingut, altre cop, un estiu de sequedat extrema, que ha sigut pitjor que l’anterior, amb tres onades de calor en menys de dos mesos. Però, tot i aquestes circumstàncies, i a pesar del devastador incendi del Pont de Vilomara, hem tingut 58 incendis menys que el 2021 i l’increment de superfície cremada només ha estat del cinc per cent».

«Haguéssim volgut tenir uns resultats millor –ha seguit la vicepresidenta– però, hem d’admetre que, sense la ja llarga i arrelada tasca de col·laboració entre les ADF, les agrupacions de propietaris forestals, els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, el dany que haurien sofert els nostres boscos podria haver estat molt pitjor, per no dir catastròfic».

Carmela Fortuny també ha ressaltat que des de la Diputació de Barcelona «hem incrementat en un 60% el pressupost per obrir franges de protecció i parcel·les interiors d’urbanitzacions, al qual dedicarem dos milions d’euros en la convocatòria d’ajuts de l’any que ve. Així mateix, davant les dificultats imprevistes que els incendis provoquen en l’actual context de llargs estius d’extrema sequedat, hem reforçat el programa de suport a les emergències dels municipis afectats».

En la seva intervenció, la vicepresidenta també ha tingut unes paraules per Josep Joves, guardonat amb el premi honorífic d’aquest any. En aquest sentit ha dit «aquest és un premi molt merescut, per una persona que és un servidor públic, un professional dels molts que fan que els nostres ajuntaments siguin cada dia millors. A més, va ser un dels pioners de les ADF, a les quals ha dedicat tota una vida. Es per això que li volem agrair aquesta trajectòria exemplar».

La intervenció de la vicepresidenta ha finalitzat amb una felicitació als projectes guanyadors i un reconeixement a la resta de candidatures presentades, amb uns projectes molt valuosos i que cal tenir en compte.