L'associació de veïns del barri de la Font dels Capellans té un nou president, Antonio Antolín. Després de cinc anys al càrrec, el seu predecessor Said Ghoulabzouri deixa la presidència per dedicar-se més a la seva feina. En l'assemblea celebrada avui hi ha hagut una nova candidatura de sis persones que ha estat una sorpresa pels veïns. Segons Ghoulabzouri, des del seu grup s'han ofert a treballar conjuntament amb aquesta nova candidatura, però s'hi han negat. Per aquest motiu, segons explica l'expresident, hi ha hagut unanimitat dels 150 assistents per rebutjar aquesta proposta.

Per tant, s'ha quedat la candidatura de 14 persones amb Antolín com a cap de llista i Ghoulabzouri com a vicepresident segon. Antolín entoma el nou càrrec de president amb responsabilitat i diligència. "Dilluns aniré a l'ajuntament i ja començarem a fer els tràmits per tots els projectes que volem fer", afirma. El seu objectiu és "donar continuïtat a un projecte de barri per la gent del barri". Per Antolín, és "fonamental" que es facin les assemblees una vegada a l'any per "rendir comptes amb la gent del barri".

Per la seva banda Ghoulabzouri declara que aquesta assemblea ha estat molt emotiva per ell perquè "han estat uns anys plens de projectes molt profitosos per la gent del barri". Destaca, per sobre de tot el projecte solidari que es duu a terme des de l'associació amb el qual s'ajuda a 35 famílies a pagar aliments i factures. Des de l'associació reclamen que l'Ajuntament s'impliqui més en aquest projecte que és vigent des de 2008, segons expliquen fonts de l'associació, aquest any s'hi ha desmarcat. "Tant de bo algun dia no fes falta, però ara cal actuar per donar resposta a aquestes famílies que estan necessitades", apunta.

L'expresident de l'associació de veïns explica que marxa molt content del càrrec. "Jo vaig entrar amb Josep Rueda pare, que en pau descansi, i marxo amb Josep Rueda fill, que va estar al cap de l'associació trenta-vuit anys, ha estat un adeu molt emocionant per mi", diu Ghoulabzouri. Segons explica, fa un molt bon balanç dels cinc anys de mandat i se sent molt orgullós d'haver implantat l'esport al barri pels joves, com el patinatge o el bàsquet.