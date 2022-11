La sala petita del teatre Kursaal s'ha omplert aquesta tarda per acollir la novena edició de l'esdeveniment TEDxManresa amb 158 entrades venudes. Les nou ponències de la tarda estan centrades a reflexionar entorn del concepte de DesAprendre, que, segons un dels organitzadors, Esteve Pintó, es tracta "d'abandonar els models que ja no funcionen per afrontar els canvis i reptes nous". L'equip organitzador és totalment voluntàri i està format per Pintó, Jaume Ferrer, Malrta Albet, Natxó Tarrés, Carme Espelt i Núria Cabrera.

L'acte durarà fins a les 9 de la nit i comptarà amb les ponències d'Eduald Carbonell, Vanessa Freixa, Marc Castellnou, Sònia Díaz, Pau Bosch, Mariona Gras i Àstrid Mondéjar, Xavier Ferràs, Núria Infiesta i Jordi Valls, que fan una aproximació al desaprenentatge des de diferents punts de vista al futur, parlant de temes com el col·lapse econòmic, la sostenibilitat i el món rural, entre molts altres. TEDxManresa és un esdeveniment que se celebra des del 5 de juliol del 2009, però els darrers dos anys hi va haver una parada per la pandèmia, per tant, tal com ha recordat Núria Cabrera durant la presentació han estat 1231 dies sense TED, en els quals "han passat moltes coses que ens han de fer replantejar la nostra visió del món". Les ponències s'han distribuït en grups de tres amb descansos entremig. Després de cadascuna de les parades, hi ha una actuació musical Llars, que s'han presentat al seu públic com un projecte de veus, guitarres i cançons.