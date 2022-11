La conscienciació per reduir els residus i els baixos preus omplen el mercat de segona mà

Els productes de segona mà estan de moda. N’és un exemple l’èxit del mercat de segona mà que va omplir ahir el tram sud del carrer de Francesc Moragas de Manresa, amb gairebé un centenar de parades de particulars que van portar objectes en desús de tot tipus, com roba, complements i joguines, amb l’objectiu de trobar algú que els donés una nova vida. Entre els participants hi havia molta gent conscienciada sobre la importància de reutilitzar els productes i també gent que aprofitava l’ocasió per fer algunes compres a preus més barats que els habituals en un moment en què els preus en general són molt alts.

La matinal es va organitzar en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, i precisament aquest era l’objectiu de la iniciativa, fomentar la reutilització per tal de reduir els residus del planeta. De fet, la jornada es va inaugurar amb la lectura d’un manifest elaborat per alumnes de les escoles Valldaura, Pare Algué i FEDAC amb el qual encoratjaven a tothom a promoure l’economia circular i recomanaven una sèrie de petites accions per reduir la generació de residus.

En aquest sentit, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va apuntar que, amb els nivells de generació de residus que té actualment la ciutat, l’abocador de Manresa quedarà ple d’aquí a 10 anys. Per aquest motiu considera que és necessari canviar el model actual i apunta que, si fos així, es podria allargar la vida de l’abocador fins als 40 anys. El batlle va destacar també la bona rebuda de la iniciativa, amb una norantena de parades i amb una bona afluència de compradors. D’altra banda, la regidora de Barris, Núria Masgrau, va destacar la implicació de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) en iniciatives com aquesta i va assegurar que l’objectiu és que es facin més mercats de segona mà durant l’any i que ja s’està treballant per fer el següent en un altre barri de la capital del Bages.

De fet, aquest no és el primer que es fa a Manresa, ja que també se n’han dut a terme a la carretera de Santpedor, en dues ocasions, i al barri de Vic-Remei. El d’ahir, però, estava organitzat per les associacions de Valldaura, Vic-Remei, els Comtals i Cal Gravat en el marc del Pla de Dinamització Comunitari de la FAVM.

En un mercat amb gairebé 100 parades s’hi podien trobar productes de tot tipus, però, sens dubte, els productes amb més presència van ser la roba i les joguines, seguides pels llibres i per complements com polseres, braçalets i arracades. Pel que fa a la roba, n’hi havia de tot tipus, des de mantes fins a roba infantil passant per barrets, sabates o cinturons, entre d’altres. Peces de tot tipus i a preus diferents, però sempre assequibles, perquè en el que tothom coincidia era que l’objectiu no era fer diners, sinó donar una nova vida a aquells objectes.

Les joguines també eren un producte que aixecava expectació perquè, a més, se’n podien trobar de clàssics, com per exemple el d’enfonsar la flota o cotxes de joguina, entre molts altres. Fins i tot hi havia la parada d’un col·leccionista que tenia desenes de figures de Playmobil, de superherois i de personatges d’anime, que va cridar bastant l’atenció del públic.

Un aspecte que demostra la bona rebuda d’aquest tipus de mercats és que no només hi van participar veïns dels barris organitzadors, sinó que va tenir també particulars d’altres barris i d’altres municipis, com Sallent, Sant Salvador de Guardiola i, fins i tot, Igualada.

Entre els venedors s’hi podien veure també molts nens i nenes acompanyats dels pares, que havien decidit muntar una parada per treure’s coses que tenien per casa i de passada els fills aprenguessin com funciona un mercat i passessin també un dissabte diferent. De fet, en algunes parades els més actius eren els més petits. D’altra banda, entre els compradors també hi havia famílies que buscaven roba o joguines per als nens, així com gent més gran que també cercava peces de roba i altres objectes per a casa. Tot això acompanyat d’un temps que convidava a sortir de casa i a passar una estona divertida entre parades.