Els firaires instal·lats al polígon dels Trullols fan una mala valoració del primer cap de setmana de la fira de Sant Andreu. Tot i que és el primer any que se celebra la fira després de la inauguració de l'avinguda dels Països Catalans, els firaires preferirien una ubicació més cèntrica. Per Jordi Canals, que té una atracció de cavallets, no hi ha hagut cap canvi d'afluència respecte de les altres edicions que han estat als Trullols. "Ens agradava més estar per la zona de la Sagrada Família perquè la gent ens trobava, aquí han de venir expressament", declara.

És la primera vegada després de la pandèmia que es fan dos caps de setmana per aquesta fira i, segons explica Òscar Pintó, que té una atracció d'un simulador espacial, "la gent no sap". Esperen que el cap de setmana que ve vingui més gent, perquè "és el de la fira de parades" tal com diu Canals. El firaire Juan Carlos Pantoja porta una atracció de cotxets i de moment, no li ha sortit a compte venir. És la primera vegada que ve i porta l'atracció nova de trinca. Confessa que perquè haver vingut li surti rendible, "hauria de venir molta més gent el cap de setmana que ve".