L'origen del mercat de segona mà que es va fer ahir al carrer Francesc Moragas de Manresa era una iniciativa que apostava per la reutilització de productes en desús per reduir la generació de residus. Realment tothom era conscient que aquest era l'objectiu final, però durant la matinal d'ahir també es va viure un ambient que et podia transportar a un mercat tradicional amb venedores que t'oferien tot el seu gènere intentant que no te'n vagis amb les mans buides, atractives ofertes i intents de regateig i fins i tot intercanvis entre paradistes. Tot això, però, amb un ambient totalment lúdic i amb el desig dels participants de repetir l'experiència.

La matinal va començar una mica a mig gas i els compradors al principi eren tímids. Els esperaven parades de tot tipus, amb la roba ben col·locada en penjadors, altres amb tot el gènere sobre la taula, algunes amb productes de tot tipus i altres monotemàtiques. Un dels paradistes explicava que a primera hora van passar els buscadors de tresors, tot i que deia que no havien trobat res extraordinari. Ja a mig matí, es va animar més l'ambient i costava trobar alguna parada sense algú mirant o demanant el preu d'algun dels seus productes. En aquestes parades s'hi podia trobar una mica de tot. Roba per estrenar o de marca, jocs clàssics, patins, coberteria i vaixella de ceràmica de la de tota la vida, llibres clàssics, infantils i de molts més tipus, pel·lícules en DVD, videojocs de consoles antigues o vinils entre moltes altres coses. Fins i tot algun s'atrevia a oferir alguna peça de mobiliari com cadires o llums mentre que algun particular col·lava els peluixos que havia fet durant la pandèmia entre els altres productes. Amb el pas de les hores les parades es van anar buidant fins al punt que algunes només els quedaven quatre coses. També a mig matí alguns demanaven als organitzadors què havien de fer per tenir parada en el següent mercat i és que l'objectiu ara és canviar la mentalitat per tal que la compravenda de segona mà sigui una pràctica més habitual, com ja ho és en altres països.