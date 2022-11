Les barri de la Sagrada Família i els seus habitatges són l’escenari de la gravació de la sèrie 'El otro lado', de Movistar. Segons ha pogut saber Regió7, es tracta d’un rodatge ambientat en l’Espanya dels anys 90, pel vestuari, l’escenificació i els vehicles que s’han pogut veure des de primera hora del matí d'aquest diumenge.

Com és habitual en aquest tipus de filmacions, es vol mantenir el màxim de secretisme sobre els actors i la sèrie, tanmateix, el nom de la sèrie s’ha vist en la claqueta del rodatge. El otro lado és una sèrie de terror i comèdia protagonitzada per Berto Romero. No obstant això, no s'ha vist ni Romero ni cap altra cara coneguda durant el rodatge del matí. És previst que s'allargui fins les cinc de la tarda.

El Manresa Film Office és el servei municipal que dona suport a les productores per fer rodatges a Manresa. Segons el tècnic responsable, Aleix Farrés, el 2022 ha estat un any molt positiu pel que fa a les gravacions que s’han dut a terme a Manresa. Per Farrés, el fet que la capital del Bages aculli a productores internacionals “és una forma que Manresa creui fronteres i es pugui veure a tot el món”.

Amb aquest rodatge, ja s’ha enregistrat en els quatre punts cardinals de la ciutat, tal com explica el tècnic. Per tant, “es podrà veure Manresa des del nord, sud, est i oest".