CaixaBank llança un any més de cara a les festes de Nadal la iniciativa solidària L’Arbre dels Somnis, que té com a objectiu que 155 nens i nenes de la Catalunya Central en situació de pobresa puguin rebre aquest Nadal el regal que més desitgen. En el conjunt de l’Estat, la iniciativa arriba a 27.000 menors en risc d’exclusió.

Des d’ahir, 21 de novembre, totes les oficines de l'entitat financera disposen de les cartes escrites per infants fins a 12 anys. Es tracta de menors en situació de vulnerabilitat que, pels escassos recursos econòmics de la seva família, tenen difícil rebre l'obsequi que han demanat.

Qualsevol persona que hi vulgui col·laborar pot dirigir-se a una oficina de CaixaBank on se li assignarà una d'aquestes cartes per contribuir a convertir la il·lusió del nen en realitat. Els participants tenen fins al 14 de desembre per portar a la seva oficina el regal, que té com a límit un màxim de 40 euros.

A partir d'aquesta data, CaixaBank i les entitats socials col·laboradores organitzaran el repartiment dels regals per tal que els nens puguin veure complerta la seva il·lusió durant les festes nadalenques.

Rècord de beneficiaris en aquesta 5a edició

L'Arbre dels Somnis és una iniciativa organitzada per CaixaBank que compta amb la col·laboració de 101 entitats socials de Catalunya vinculades a la lluita contra la pobresa infantil. En tota Espanya, la iniciativa ha involucrat 466 entitats socials, incloent-hi les delegacions, i a més de 250 empreses.

La xarxa d'oficines de l'entitat financera, amb presència en 2.234 municipis, i l'àmplia col·laboració social fa possible portar L’Arbre dels Somnis a tot Espanya.

L'edició de 2022 és la cinquena de L'Arbre dels Somnis i la previsió d'atendre les peticions de 27.000 cartes implica superar el rècord de beneficiaris de la iniciativa en la seva història. Des de la primera edició el 2018 de L’Arbre de Somnis, CaixaBank ha aconseguit ajudar a complir els prop de 100.000 desitjos de nens en risc de pobresa i exclusió social.