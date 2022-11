L’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) i del Consell Municipal de la Dona, organitzen una nova campanya de sensibilització al voltant del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora aquest divendres, 25 de novembre. Ho fa amb una desena d’activitats al llarg d’aquesta setmana, en què es prioritzen les accions de prevenció per a joves.

Enguany s’ha posat l’accent en el públic adolescent i jove, que tindrà un paper destacat en els principals activitats. Així, l’acte institucional de commemoració del 25-N a Manresa, que es farà el mateix dia 25 a les 12 del migdia a la plaça Major, comptarà amb uns 700 alumnes dels centres de secundària de la ciutat, amb el Consell Municipal de la Dona, a més a més del públic general.

A part dels parlaments institucionals, es llegirà el manifest guanyador contra la violència masclista, escollit en el concurs que s’ha fet a diversos instituts de la ciutat. Hi haurà l’actuació del Cor de Dones i l’acció artística “Resiliència” a càrrec de Laia Rivero Prieto.

El mateix 25 de novembre a les 8 del vespre el Grup de Teatre de l’ACR de Fals portarà a l’Auditori de la Plana de l’Om l’obra “Les nenes no haurien de jugar a futbol”, de Marta Buchaca. L’individualisme malaltís, la incomunicació entre pares i fills, la falta d’autoestima i els maltractaments es dibuixen clarament en aquesta obra, que, mitjançant una trama plena de girs ben plantejats, convida tant a la implicació com a la reflexió. L’entrada és gratuïta i hi haurà de servei de canguratge avisant abans del 24 de novembre.

Aquest dijous 24 de novembre, a les 2/4 de 7, la Plana de l’Om acollirà l’acte de rebuig a la violència masclista organitzat pel Consell Municipal de les Dones. Hi haurà una encesa simbòlica d’espelmes en suport a les víctimes, mentre que l’alumnat del batxillerat artístic de l’Institut Lluís de Peguera oferirà una intervenció artística amb el títol “Vides”.

Més accions adreçades a joves

El mateix dijous 24, al matí, la sala dels Carlins acollirà dues sessions d’una obra de teatre de sensibilització contra la violència masclista, “Malsons d’una nit d’estiu”, a càrrec de l’Aula de Teatre del Kursaal, i adreçada a 670 alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de diversos instituts de Manresa. L’obra és un drama de creació col·lectiva, sota la direcció de Guillem Cirera, inspirada en el fets de la violació de Pamplona l'any 2016. Les integrants del grup de teatre són persones de Manresa i de diferents pobles del Bages.

D’altra banda, l’Oficina Jove del Bages organitza també accions adreçades als centres educatius. Aquest dimecres, 23 de novembre, de 10 a 1 del migdia L’Oficina Jove serà al Campus d’UManresa, i el 30 de novembre, a la mateixa hora, a la UPC Manresa. Sota el títol “Desmarca’t de les violències masclistes”, es portarà a terme una dinàmica de conscienciació i sensibilització sobre els diferents tipus de violències masclistes que es poden trobar en diferents contextos (universitat, de festa, entorn familiar...). A la vegada, s’informarà sobre estratègies per combatre les violències masclistes, així com dels serveis públics que hi ha a disposició en cas de patir-les.

Violència contra les dones grans

“Estem vives, som aquí”. “Dones grans, dones supervivents”. “Jo hi he posat fi!”. Són alguns dels lemes que des d’aquest dimarts es poden llegir en diferents plafons informatius de l’Ajuntament de Manresa, a la via pública. Es tracta d’una campanya impulsada per un grup de dones participants del taller d’escriptura terapèutica de l’Ajuntament de Manresa, que vol visibilitzar les dones grans i les violències masclistes que les han travessat.

Els cartells, que combinen els lemes amb imatges de dones grans, s’exposen als plafons de l’Avinguda de les Bases (Centre Hospitalari), plaça Espanya, plaça Sant Ignasi, plaça Catalunya, carrer del Bruc (Escola Renaixença), carrer Sant Cristòfol, Plana de l’Om i Muralla del Carme.

D’altra banda, en el marc dels actes del 25N, cada dijous, fins al 15 de desembre, de 5 a 9 del vespre, el Centre Cívic Les Escodines acull un taller vivencial d’autoconeixement i d’integració de l’herència materna. El taller, sota el nom “El rapte de Persèfone”, anirà a càrrec d’Alkyni Bouchalaki. L’activitat compta amb servei de canguratge gratuït.

Uns 2.500 alumnes als tallers preventius

Durant l’any, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de l’Ajuntament de Manresa fa diverses accions de sensibilització i prevenció de la violència masclista, on destaquen els tallers d’educació afectiva i sexual a alumnes de secundària, la coeducació i el treball amb els homes per treballar el consentiment i evitar les relacions abusives.

També s’han fet accions importants com el protocol d’abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages, i el d’actuació i circuits en situacions de violència masclista a Manresa i comarca.

En concret, durant tot el curs escolar, es realitzen diferents tallers adreçats a l’alumnat dels centres de secundària. La prevenció de les relacions abusives, les relacions sanes i la prevenció de les violència digital, l‘educació afectiva i sexual, l’empoderament femení, les masculinitat alternatives i la prevenció de la LGTBI-fòbia són alguns dels temes que es tracten en els diferents tallers.

Durant el curs 2021-22 s’han fet un total de 93 tallers, amb la participació de 2.500 alumnes. Pel que fa a aquest curs 2022-23, ja s’han programat fins el moment 95 sessions.

Pel que fa añes accions coeducatives a primària, el SIAD proposa tallers a totes les escoles de Manresa per treballar la igualtat entre els nens i les nenes a l'aula. S'ofereixen a tots els nivells de primària i adaptats a les diferents edats. La temàtica inclou des de les joguines, els jocs al pati i els oficis fins a la publicitat, els estereotips i els rols de gènere.

A educació primària, durant l’any també es duen a terme projectes com el joc interactiu Súper SIAD, amb l’objectiu de conscienciar els més joves i detectar i identificar actituds masclistes a través dels jocs, i la bossa vermella "Benvinguda menstruació", un recurs a les escoles i les famílies a l’hora d’acompanyar les nenes de forma positiva en aquest moment de canvi.

Accions de prevenció per a la comunitat

Al llarg de l’any, el SIAD també duu a terme diferents accions de prevenció per al comunitat, com ara xerrades d’educació sexo-afectiva per a famílies i xerrades sobre joguines no sexistes, també adreçades a les famílies.

També ofereix contes coeducatius, una maleta de contes adreçada a entitats i associacions de la ciutat, que conté una cinquantena de contes i àlbums il·lustrats i un dossier pedagògic, amb propostes d'activitats i material per dur-les a terme. A més, posa a disposició de les entitats el Punt Lila per sensibilitzar, prevenir i actuar contra el sexisme en espais públics d’oci i festes, i ha iniciat el projecte SIAD als Barris.

Durant l’any, també promou accions en les campanyes de sensibilització del Dia Internacional de les Dones (8 de març), el Dia Internacional contra la LGTBI-Fòbia (17 de maig), el Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències Masclistes contra les Dones (25 de novembre) i la campanya “Estima la nit” de prevenció de les agressions sexuals en espais d’oci nocturn.

El SIAD, d’altra banda, també participa en dos projectes del Departament d’Interior de prevenció de la violència masclista: un per a la prevenció de les violències digitals (sobretot orientat a joves) i l’altre per elaborar guies i materials per millorar l’accessibilitat i seguretat de dones i persones no binàries en l’espai públic.