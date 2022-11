Ramon Bacardit, el candidat a l’alcaldia de Junts per Manresa a les pròximes eleccions municipals, ha presentat el seu projecte de ciutat aquest dimecres al vespre al Kursaal de Manresa, amb l’assistència de més de dues-centes de persones. Sota el lema ‘Anem per feina. Oportunitats. Ordre. Orgull’, l’alcaldable de Junts ha fet un discurs valent i ambiciós per a la ciutat de Manresa, on s’ha assenyalat la situació d’alerta i prevenció de la capital bagenca avui i a llarg termini, “No tenim temps a perdre. Hem de ser proactius per no ser reactius. Cal actuar ja”.

Bacardit ha acompanyat el lema amb un missatge esperançador: “vull fer-vos arribar un altre missatge d’esperança, de convicció, de capacitat de lideratge per afrontar aquests reptes”. “I ho faig ara, a les portes d’unes eleccions municipals perquè crec que hi som a temps, que encara és possible la ciutat que imaginem, que encara podem posar ordre a la Manresa d’avui i a la demà. I ho dic ara perquè ens hi hem de posar de seguida, perquè no tindrem més oportunitats”, ha puntualitzat. Un missatge que “va per tothom”. “M’adreço a tota la ciutat perquè el repte que tenim entre mans és col·lectiu”, ha recalcat.

Reptes de la ciutat

Bacardit ha apuntat els principals reptes que s’han de fer front per la ciutat durant la presentació del seu projecte per a Manresa, destacant que l’objectiu de les seves paraules és aconseguir transmetre “una nova manera de fer. Aire fresc. Oxigenat. Un tarannà que retorni la confiança entre l’administració i la ciutadania, que cusí la desafecció que hi ha a la ciutat i que sigui generadora de sinergies transformadores”. És per això que l’alcaldable assegura que els principals reptes de Manresa són oportunitats, ordre i orgull (O3).

Una ciutat d’oportunitats

Per una banda, en relació amb les oportunitats ha indicat que “Manresa es mereix l’oportunitat de tornar a ser el que ha estat en els millors moments de la seva història i no ha de perdre cap oportunitat per ser una gran ciutat. Els manresans ens mereixen que la seva ciutat ofereixi oportunitats perquè els nostres fills s’hi quedin a treballar i viure, i que els nouvinguts tinguin oportunitats de feina i realització personal per ajudar a fer una comunitat forta i unida. Per això la meva dèria com a alcalde és feina, feina, feina. Fer molta feina a l’Ajuntament però, sobretot, fer que la gent en tingui”. I és que “a Manresa estem a punt de perdre el tren. Hem entrat en una via morta, en un carreró que no té sortida. Ja he dit que no m’agraden les postures demagògiques, però ara estic parlant de la realitat i d’avisar sobre la urgència de redreçar el rumb de la ciutat”.

Bacardit ha afegit que “Hem de passar de ser una ciutat d'acollida a una ciutat d'oportunitats. Hem de reinventar la força i tornar a ser potència econòmica”. Amb voluntat d’impregnar l’esperit d’aquest nou tarannà que proposa per Manresa, Bacardit ha esbossat les directrius de treball. “Avui no vull ser exhaustiu ni detallar un programa electoral; ja tindrem temps als properes mesos per això”, ha dit.

“Cal un model de desenvolupament humà durable, eficient i just. Amb qualitat de vida. A Manresa s’hi ha de viure bé. Hem d’atreure gent amb talent i no expulsar-los. Hem d’aturar l’èxode de manresans als pobles del costat o més enllà. Fins i tot l’èxode del centre històric cap al nord de la ciutat. Hem de donar una oportunitat més a creure en Manresa i el seu futur”, ha destacat.

Una ciutat amb ordre

Un dels altres punts estratègics del projecte de ciutat del candidat de Junts és l’ordre, aclarint que “Quan parlo d’una ciutat amb ordre em refereixo, principalment, al civisme i els valors que el conformen”. “Els ciutadans tenen por i se senten insegurs. Això és una realitat que cap dada podrà rebatre. Perquè les sensacions fan la realitat. Les sensacions són també realitat”. Per això apunta a dos factors precisos i necessaris a fer front: “reconèixer la situació; que vol dir ser valent i honest i voler-hi actuar amb decisió, sense por. O sigui, anant per feina”. “La força de Manresa ha estat històricament la societat civil”, per això, cal “tornar-li el poder, la força, el protagonisme. Faré que les entitats culturals, empresarials i socials es sentin part activa d’un projecte transformador de Manresa. Que tinguin més protagonisme. No pot ser que tot ho faci l’Ajuntament”.

Una ciutat amb orgull

Tot això sense deixar de banda l’orgull. I és que com ha apuntat el candidat a l’alcaldia “Una ciutat sense orgull és una ciutat sense estima, sense fe en ella mateixa, sense ànsia, ni esma, ni iniciativa. No només hem de viure bé a Manresa, ens cal SER més de Manresa!”.

Manresa ha de tornar a ser el cor de Catalunya

Bacardit ha acabat el seu discurs posant en manifesta la importància de “tornar a ser el Cor de Catalunya de debò. Hem de recuperar l’esperit històric de la molt noble, lleial i benèfica ciutat de Manresa”. Per això, assegura que des de l’Alcaldia estarà "al costat de les capitals d’aquestes dues valls, Solsona capital de la vall del Cardener. Berga, capital de la vall del Llobregat; formem un triangle històric que vull reforçar" i que treballarà “de la mà de Sant Joan, Callús, Sant Fruitós, Santpedor, Castellgalí, Sant Vicenç.., per tenir objectius comuns de desenvolupament d’una regió funcional".

Un model de ciutat diferent

“Plantejo un model diferent de ciutat, i de governança. Tot el que us he dit té un baix continu que ho lliga: el Bon Govern. Un model que optimitzi els recursos i la despesa”. “Plantejo, plantegem, un model de governança diferent del que ens proposa l’actual alcalde. Hereu de l’ERC que governà i condicionà durant els 16 anys de tripartit a la ciutat”. Així, proposa “un model de lideratge que dona veu a la societat civil i l’encoratja a aposta per la ciutat. Amb iniciatives i inversió. Un model que prioritza la millora del dia a dia dels seus ciutadans, i un model que fa que la ciutat esdevingui prou atractiva per que hi hagi qui vulgui venir-hi a invertir. Ens cal atreure inversions. Aquesta és la fórmula. Benvinguts siguin els milions d’Europa i del sector públic, però el que ens farà més forts és que siguem prou atractius com perquè ens vingui inversió privada: generarà llocs de treball i riquesa per ser sòlids i per afrontar un futur”.

Bacardit s'ha compromès a "donar oportunitats a la gent i a la ciutat, a fer i a promoure molta feina". Així mateix s'ha mostrat predisposat a "posar ordre per tenir una ciutat civilitzada, respectuosa, culta i educada, una ciutat amb ànima i una ciutat segura i tranquil·la". Finalment, el candidat s'ha compromès a "tornar l’orgull de ser manresans, fent una ciutat harmònica i Endreçada, Neta i Polida, Verda i saludable, Lluminosa i Central a Catalunya, cor del país. Referent i símbol".