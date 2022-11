El mes de desembre és especialment complicat pel que fa a les reserves de sang a causa del canvi d'hàbits de la ciutadania per les festes de Nadal. A més a més, el pont del 6 i 8 de desembre fa preveure que les donacions encara baixaran més. Les necessitats de sang, però, no entenen de ponts ni de festes. Tots els dies es fa servir sang i cal que les donacions siguin constants. A Catalunya en concret, cada dia fan falta un miler de donacions de sang per atendre les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. La sang no es pot fabricar i l’única manera d’assegurar que tothom tindrà la que necessiti és la donació altruista. Per això, el Banc de Sang convida tothom a fer el millor regal per aquests dies: anar a donar sang.

A canvi, fins aquest diumenge, dia 27 de novembre, totes les persones que vagin a donar sang i plasma s’emportaran un calendari d’advent del Banc de Sang. A banda de la campanya que es fa arreu de Catalunya, a la seu fixa del Banc de Sant I Teixits de Manresa, amb seu a l'Hospital Sant Joan de Déu, hi ha una Llumineta del Donant fins al 6 de gener. Tothom qui vagi a donar sang, plasma, plaquetes o llet materna hi pot participar. Guanyarà qui triï el número que coincideixi amb les últimes tres xifres de la Loteria del Nen. El premi serà una panera de Nadal, amb productes obsequiats pels col·laboradors del BST: Abadal, Mengem Bages, Dolç i Sec, Sarrió S.L. i l’Associació de Donants de Sang del Bages. Horari de Nadal al BST Manresa El Banc de Sang i Teixits obre els dilluns, dimecres i dijous, de 9 del matí a 8 del vespre. Amb motiu de les festes, hi haurà una modificació en l’horari d’atenció: el dijous 5 de gener, l’horari serà reduït, de 9 del matí a 2 del migdia. Es recomana demanar cita prèvia a través del web donarsang.gencat.cat/althaia La donació sempre és imprescindible Avui, dia 23 de novembre, hi ha sang per a les necessitats dels 8 propers dies, un nivell que es considera òptim. Tot i això, com que cada dia es fa servir sang cal que contínuament hi hagi donacions. De cada donació se’n beneficien tres persones, ja que la sang se separa en els diferents elements que la componen: els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Cada component s’utilitza per a diferents tractaments. Qui pot donar sang? De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que: Tingui entre 18 i 70 anys

Pesi 50 quilos o més

En cas de ser dona, no estigui embarassada Les persones que mai hagin donat sang i tinguin dubte de si poden donar-ne tenen l’opció d’escriure al WhatsApp del Banc de Sang 677 07 17 56, a les xarxes socials @donarsang o bé a atencioaldonant@bst.cat. També poden trucar al 93 557 35 66. A més a més, qui hagi anat a l’estranger pot consultar prèviament aquesta web específica per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.