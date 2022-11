L'alcaldable de Manresa En Comú Podem, Ana Querol, emplaça ERC a “fer els deures a Catalunya” per “impulsar projectes estratègics com la Fàbrica Nova” i, també, uns “pressupostos expansius“, amb una gran inversió pública per combatre la crisi, la inflació a les llars i impulsar polítiques per fer front a l’emergència climàtica”.