Manresa presenta un pressupost rècord de 110 milions d'euros per al 2023

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dimecres el pressupost per al 2023, que ascendeix a una xifra sense precedents fins ara de 110 milions d'euros. Els comptes d'enguany suposaran una inversió de 14,3 milions d'euros per part del consistori, i entre les principals partides hi ha els treballs per acabar el Museu del Barroc i el pla de millora de l'espai públic. Entre les despeses més destacades hi haurà el canvi de model de recollida de residus i les despeses financeres.

El batlle de Manresa, Marc Aloy, ha remarcat durant la presentació que el pressupost d'enguany, "és el més alt de la història del consistori". La interventora Mariona Ribera Esparbé, el regidor d'Hisenda Valentí Junyent i el batlle de la capital del Bages han exposat que la inversió ascendirà d'11,2 a 14,3 milions d'euros. La partida que més diners rebrà serà la del Museu del Barroc, amb 1.724.000 euros. La segueixen el pla de millora de l'espai públic (1 milió); l'eficiència energètica (926.649 euros); la de mobilitat (750.00 euros); l'últim pagament de les Saleses (654.000 euros); el parc Vila-Closes (250.000 euros), el pla de millora de centres educatius (160.000 euros) i el camp de les Cots (100.000 euros). Entre les principals despeses, hi ha el canvi de model de recollida de residus i neteja de la ciutat. Concretament, el 2023 suposarà un impacte superior de 1.7972.007 euros respecte el 2022. Les financeres experimenten una pujada de 482.220 euros a causa de l'increment dels tipus d'interès. A més a més, el capítol de serveis socials augmenta en 451.342 euros i l'apartat d'ocupació en 388.204 euros.