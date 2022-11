L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va voler tenir un missatge d’agraïment en un comunicat als negociadors d’Esquerra dels pressupostos, que injectaran 10 milions en el projecte de la Fàbrica Nova. El batlle ha donat les gràcies especialment a la senadora sallentina, companya de partit i portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès. «S’hi ha deixat la pell».

Segons la pròpia Cortès, aquesta injecció econòmica de fons estatals «permetrà donar un impuls molt important al projecte d’ubicar a l’antiga fàbrica un pol de concentració de tecnologia per atraure i retenir talent local i internacional i fomentar la investigació i transferència de tecnologia, en un espai que contribuirà a la regeneració urbana, econòmica i social de Manresa, la Catalunya Central i el conjunt del país».

Els 10 milions per a Fàbrica Nova arribarien amb la incorporació de diverses esmenes transaccionals de la formació republicana en la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat.

En una altra esmena pactada entre ERC, PSOE i Podem, s’estableix un mecanisme per garantir que s’executen les inversions de l’estat a Catalunya. El govern central transferirà a la Generalitat els fons per a realitzar obres en infraestructures claus a Catalunya en l’àmbit ferroviari i de carreteres, per un valor de 900 milions d’euros. Els 10 de Fàbrica Nova serien dins aquest paquet.

El finançament del projecte ja es va debatre en un plenari de la comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat el maig passat del Senat també a iniciativa de Cortès. Es demanaven 25 milions pel projecte, però el grup socialista va presentar una esmena de suport a la iniciativa i el compromís de buscar recursos per fer viable la iniciativa.

L’eix pirinenc

Entre els convenis firmats entre Esquerra i el PSOE i Podem hi ha, també, l’execució d’obres al Maresme derivades de la cessió de l’N-II, amb una aportació plurianual de l’Estat de 384 milions. També un conveni d’actuacions per a la millora de la connectivitat entre l’AP-2 i l’AP-7, amb una aportació plurianual de 250 milions. Així mateix, la Generalitat executarà l’anomenat eix pirinenc, per 260 milions. Quant a l’àmbit ferroviari, l’acord preveu la construcció d’intercanviadors entre Rodalies i els Catalans.