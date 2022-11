Amb ganes d’oblidar la pandèmia, amb un cartell renovat i trencador, cares noves als principals papers protagonistes i amb la voluntat de formar part del Nadal de moltes famílies, tornen Els Pastorets a la sala Els Carlins de Manresa.

La presentació s’ha fet aquest dijous al migdia a la Muralla del Carme, on s’ha desplegat un gran cartell de promoció d’Els Pastorets d’enguany que recorda a d’una pel·lícula de cinema. Hi apareixen Satanàs, Llucifer, el Lluet i Rovelló i l’àngel Miquel.

La coordinadora d’Els Pastorets, Imma Torrecillas, ha assegurat que després de dos anys adaptats a les condicions marcades per la pandèmia, «tornem amb més força que mai». Ha assegurat que els dos últims anys van ser durs tot i que va ser un dels pocs pastorets que van dur a terme totes les representacions «i amb la sort de no haver de suspendre cap sessió».

«Resistim com hem pogut, arribem a una nova temporada» durant la qual es vol recuperar el públic de l’època prepandèmia i que la gent torni a sentir Els Pastorets com una tradició familiar. Tot i continuar representant la versió de Josep Maria Folch i Torres, s’hi han introduït elements de modernitat. Hi ha algun retoc a algun text «que ja ha quedat carrincló i fins i tot masclista», o canvis en la música, ha explicat el director escènic Pere Fons. Juntament amb Maribel Montardit dirigeixen Els Pastorets d’Els Carlins.

Aquest any també hi haurà molta renovació de personatges com el del Lluquet, Rovelló i Satanàs. «Un nou equip de música ens permetrà tenir un so més maco i hem incorporat alguns projecció per substituir alguns dels decorats clàssics».

Un cartell de pel·lícula

El cartell també és nou. Una barreja de traidicó i modernitat. És obra del manresà Joan Locubiche. «M’ho ha passat molt bé. Cal agrair a Els carlins que hagin tingut la valentia de modernitzar el cartell clàssic. Tenia la idea molt clara d’oferir una imatge molt renovada, molt nova, mantenint els elements clàssics. M’agrada que cridi l’atenció».

Els Pastorets d’Els Carlins es representaran els dies 26 de desembre i 1, 6, 7 i 8 de gener a les 6 de la tarda. Són cinc representacions, una menys que els anys anteriors per un tema «de calendari», segons Torrecillas. La funció durarà unes 2 hores i no hi haurà mitja part. Les entrades es poden adquirir a elscarlins.cat o bé al 623 61 11 85.