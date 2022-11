L'investigador manresà Jordi Sardans s'aferma entre els més citats del món

El manresà Jordi Sardans Galobart apareix per quart any consecutiu en la llista més prestigiosa a nivell mundial d'investigadors més influents.

Sardans, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), és un dels científics més citats al món en el seu àmbit.

Sardans ha explicat que la llista Highly Cited Researchers, que elabora el grup Web of Science, "valora els mèrits dels 8 anys anteriors".

En el cas del manresà cada any publica més que l'anterior i més investigadors citen els seus treballs, el que fa que aparegui de forma recurrent en una llista que classifica articles altament citats.

Sardans ha mostrat la seva alegria pel reconeixement de la Highly Cited Researchers, ja que la "és la llista més prestigiosa i en la què tothom vol ser-hi".

Aquest rànquing de l'elit científica mundial inclou investigadors, instituts de recerca i organitzacions comercials que han demostrat un gran nivell d'influència en el seu camp o camps de recerca.

La metodologia es basa en dades de l'índex de cites de Web of Science, juntament amb l'anàlisi realitzada per experts en bibliometria i científics de dades a l'Institut d'Informació Científica (ISI per les seves sigles en anglès) de Clarivate.

Els analistes d'ISI han atorgat les designacions Highly Cited Researcher 2022 a 6.938 investigadors de tot el món que van demostrar una influència significativa al camp o camps escollits durant l'última dècada. La llista és veritablement global, ja que abasta 69 països o regions i s'estén a través d'una àmplia gamma de camps de recerca a les ciències i les ciències socials.

La investigació al món

Estats Units és la llar institucional de 2.764 dels Highly Cited Researchers en 2022, el que equival al 38,3 % de la llista total, en front del 43,3 % en 2018. Si bé la tendència de participació a la baixa continua per als investigadors altament citats amb seu a EE.UU., segueix liderant clarament el món en influència en la investigació.

Xina ocupa el segon lloc aquest any, amb 1.169 investigadors altament citats, el que continua reduint l'escletxa amb els EE.UU. En cinc anys, Xina ha més que duplicat la seva participació en la població de Highly Cited Researchers: del 7,9 % el 2018 al 16,2 % aquest any.

El Regne Unit ocupa el tercer lloc amb 579 investigadors o el 8,0%. Aquest és un nombre notablement alt d'investigadors a la part superior dels seus camps en termes d'impacte de cites, donat que el Regne Unit té una població d'1/5 dels Estats Units i 1/20 de la Xina continental.

Alemanya ha avançat Austràlia aquest any, col·locant a Alemanya en el quart lloc amb 369 investigadors i a Austràlia en cinquè lloc amb 337 investigadors.

La Universitat de Harvard, seu de 233 investigadors a la llista, torna a ser la institució amb la major concentració de Highly Cited Researchers del món. Les organitzacions d'investigació governamentals i finançades amb fons públics també ocupen un lloc destacat en els 10 millors institucionals: l'Acadèmia de Ciències de Xina ocupa el segon lloc general (228) seguida pels Instituts Nacionals de Salud d'EE.UU. (113) i la Societat Max Planck d'Alemanya (67).