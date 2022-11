A Manresa el Black Friday és més genuí i nostrat. Se’n diu Fira de Sant Andreu. Els comerços obren el cap de setmana i també fan rebaixes. La fira ha començat aquest divendres i es durà a terme fins diumenge en el que es considera l’inici de la campanya de Nadal.

Hi ha un centenar de parades repartides al llarg del passeig Pere III, i una vintena d’atraccions a Els Trullols. A més a més aquest dissabte s’encendran els llums de Nadal de carrers i places i es posarà en marxa la pista de gel de Sant Domènec.

Parades en ordre

Una de les novetats d’enguany és que s’ha volgut posar ordre a les parades en funció de la singularitat dels productes que ofereixen i si són d’artesania o no. Al primer tram del Pere III, entre la Muralla i Crist Rei, hi ha una seixantena de parades d’aquesta mena de productes. S’han prioritzat, per exemple, aquells que tenen carnet artesà. N’hi haurà de bijuteria, joieria, d’alimentació artesanal o de temàtica nadalenca.

Són establiments i productes que busquen diferenciar-se del que són les tradicionals parades de firaires. Aquestes, una trentena, se situen al tercer tram del Passeig, plaça Espanya amunt, mentre que al segon tram hi ha els jocs recreatius. Són una desena. En total, un centenar de parades.

Aquesta distribució respon a una tendència que els organitzadors de la fira, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) volia dur a terme temps enrere. L’altra novetat que volen potenciar els organitzadors és dur a terme més activitats complementàries, tant a la Fira de Sant Andreu com a la de l’Ascensió. Més enllà de les compres, «volem que hi passin més coses» asseguren fonts de la UBIC, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.

La Fira de Sant Andreu ja es complementa amb l’encesa de les llums de Nadal i la pista de gel aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda. També dissabte hi haurà la tómbola de la Marató de TV3 a Crist Rei, i diumenge a Crist Rei mateix, un taller infantil de decoració nadalenca, i música al Guimerà amb el duet Buebell.

Les activitats a l’entorn de la es complementaran amb el concurs d’aparadors de la Cambra de Comerç de Manresa, un concurs de fotografia de Nadal organitzar per Foto Art, la primera edició del Festapa’t aquest divendres al Museu de l’Aigua i el Tèxtil i, demà, la Garrinada a la Baixada dels Drets amb vermut, menú especial i concert.

Fora tranquil·la a

Els Trullols