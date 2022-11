Sota el lema "Fem caure la por", unes 250 persones, segons fonts de la policia local, s'han manifestat aquest vespre a Manresa contra la violència masclista en el marc del 25-N. La manifestació, convocada pel Comitè Feminista 25-N, ha començat a 2/4 de 8. Banderes liles, el color del feminisme, i cartells amb missatges com 'empoderament' han omplert el tram del passeig de la Ben Plantada, a partir de les 7 de la tarda.

Entre els manifestants s'ha vist gent, majoritàriament joves, amb pancartes que duien escrits els missatges "Estem parlant per les que ja no hi són", "No vull sentir-me valenta sinó lliure" o "Estem fins als ovaris de tants collons".

La manifestació ha començat a caminar a 2/4 de 8 del vespre i ha posat rumb cap a la carretera de Vic. El trànsit ha quedat tallat durant el pas de la manifestació, que posteriorment s'ha dirigit entre proclames en direcció a la Muralla del Carme i el carrer Sobrerroca.

Al voltant de les 8 ha arribat a la plaça Major, on s'ha dut a terme una acció reivindicativa en què s'han pintat siluetes a terra. Posteriorment, el Comitè Feminista ha llegit un manifest contra la por i ha recordat el nom de totes les dones mortes a Catalunya per violència masclista.

El clam de 700 alumnes contra la violència masclista

La plaça Major ja ha aplegat aquest migdia més de mig centenar d'alumnes de centres de secundària de la ciutat en el marc de l'acte institucional de commemoració del 25-N a Manresa. D'altra banda, un centenar de professionals d'Althaia s'han concentrat aquest migdia a l'exterior de l'Hospital Sant Joan de Déu per afegir-se al Dia per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. A l'acte hi ha participat el conseller del departament de Salut de la Generalitat, Manel Balcells.