Una caminada pel darrer tram del Camí Ignasià entre la Torre de Santa Caterina i la Cova obrirà aquest diumenge, de manera simbòlica, el Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, Cruïlla de Camins, que durant tres dies, de dilluns a dimecres, reunirà 51 líders religiosos de 33 països del món que reflexionaran sobre com les ciutats -on viu la major part de la població mundial- poden esdevenir més sostenibles i resilients, abordant el debat des del punt de vista social, econòmic, ambiental i espiritual i des d’una perspectiva de valors, entesa com a motor per a la transformació. Hi prendrà part, també, el món científic i l’administració i hi tindran molt protagonisme els joves.

El fòrum, que s'organitza en el marc del programa Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, inclourà xerrades, diàlegs, tallers, visites i la signatura d’un pacte global multireligiós i multisectorial per a ciutats sostenibles, el Pacte Manresa. Tot i que hi ha actes on ja s'ha omplert l'aforament, encara en queda algun on, qui ho desitgi, es pot inscriure a través de l'enllaç següent. Esta ple l'acte de diumenge i les sessions matinals de dilluns i dimarts, però hi ha espai per a la de dimecres i per a la sessió de tarda al monestir de Montserrat de dilluns i per als tallers de dimarts. La sessió de tarda de dimecres a Barcelona també està plena. Rebuda institucional diumenge a la tarda Diumenge, a les 3 de la tarda, hi ha prevista l'arriba a la Cova pel Pont Vell dels participants en una peregrinació interreligiosa per commemorar el 500 aniversari del camí que va fer Ignasi de Loiola a Manresa. Tot i que la taquilla ja està tancada, qui ho vulgui podrà anar a veure l'arribada dels participants, que a la Torre de Santa Caterina faran una activitat de meditació conjunta. A la tarda, es farà una rebuda institucional al Saló de Sessions de l’Ajuntament. Al matí, les sessions dels dies 28, 29 i 30 de novembre es concentraran a l'Espai Plana de l'Om. El primer dia, el 28 de novembre, la missió serà identificar les crisis i les potencialitats dels actors religiosos per trobar solucions i garantir l’accés als serveis bàsics. La segona jornada, el dia 29, girarà al voltant de la recerca de respostes i solucions en la col·laboració multisectorial i multireligiosa i la implicació dels líders mundials. I l’última jornada, el dia 30, servirà per proposar solucions concretes a través de la col·laboració entre les comunitats religioses, reflectides en el Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial pel Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022, un document de compromís social i mediambiental que es treballarà al llarg dels tres dies. Durant les tardes dels mateixos tres dies s’han preparat experiències per enriquir el debat, com la visita per descobrir la vida monàstica a Montserrat, dilluns; la unió d’espiritualitat i arquitectura de la Sagrada Família de Barcelona, el dimecres, i el desenvolupament, dimarts, de cinc tallers en diversos centres religiosos de Manresa que obriran els seus espais: l’Església Ortodoxa Santa Teodora de Sihla, la Mesquita Al-Fath, el Centre Budista Samye Dzong, el Convent de les Caputxines i la Casa Flors Sirera. El programa sencer del fòrum i les biografies dels participants es poden consultar en aquest enllaç.