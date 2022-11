Soc dona, jove i m'han assetjat a Manresa

«Se’m va acostar per demanar foc i em va acabar assetjant»

ALBA DÍAZ. Periodista

«Ei, guapa, tens foc?» és una pregunta d’aparença innocent, però, si ets dona, et trobes sola al carrer i surt de la boca d’un home d’uns quaranta anys, comences a sospitar. La por t’envaeix quan després d’assegurar que no tens cap encenedor, el desconegut se t’acosta i ara pregunta com et dius i on vas. «Però no volia fumar?», et preguntes mentalment, i quan veus que l’home alça la mà buida on suposadament hauria de tenir una cigarreta i t’agafa el braç, totes les alarmes salten de cop.

Per sort és migdia, hora punta, i a l’exterior de l’estació de Renfe de Manresa hi ha gent. Tanmateix, tothom mira però ningú actua. Potser pensen que és algú conegut perquè jo no faig res. Estic absolutament paralitzada i desenes de preguntes se’m beuen l’enteniment: «Per què m’està tocant? Per què ara m’estreny amb més força el braç? Per què s’enganxa al meu cos a cada segon que passa?». Tot d’una reacciono i m’excuso dient que he de marxar corrents perquè se m’escapa el tren.

En realitat no hi ha cap tren i jo no he de marxar enlloc. Així i tot em refugio a l’interior de les instal·lacions fins que m’apareix al mòbil un missatge de la mare preguntant on soc. Surto de l’estació i la trobo esperant dins del cotxe. Sempre quedem aquí quan m’ha de venir a buscar, però ara estic temptada a proposar-li un canvi d’ubicació. La mare, però, s’enfada perquè l’he fet esperar i em torna a preguntar on era. M’envaeix la vergonya. No vull confessar-li que m’han assetjat, així que callo.

Vaig viure aquesta situació quan tenia 16 anys i va ser la primera que vaig callar. La primera de moltes. Ara ja en tinc 25 i en el transcurs d’aquest període de temps m’han tocat sense consentiment en múltiples parts del cos mans desconegudes i d’altres que no ho han estat tant. També m’han assetjat verbalment, principalment al carrer i en locals d’oci nocturn, tantes vegades que ja n’he perdut el compte.

Arriba un punt on comences a pensar que el problema és teu. Sobretot quan la família et demana que no vagis tan escotada, les amigues t’aconsellen que et cohibeixis a l’hora de ballar i la societat et fica la por al cos dient que no hauries d’anar sola pel carrer de nit.

Però ho fas. És febrer del 2022. Camines pel carrer Llibertat per anar a buscar el cotxe. Acabes de sortir de la feina i has aparcat lluny. Toca caminar i t’estàs congelant. Per sort vas ben abrigada però t’has deixat els guants. Tens les mans sota les aixelles per intentar mantenir l’escalfor. El mòbil, a la butxaca. Què podria passar? I tot d’una sents les rodes d’un cotxe que s’aproximen per darrere. Se’t posa pell gallina. No pel fred, sinó perquè el vehicle redueix la marxa quan passa pel teu costat. Un home que supera la trentena d’edat és al volant. La seva mirada connecta la teva durant més segons dels que s’hauria de permetre algú que està conduint. Els seus ulls encara t’observen a través del retrovisor quan ja t’ha avançat. Fins i tot veus com remuga quelcom indesxifrable. «Ja hi tornem a ser», penso. Estic temptada de cridar que fixi la mirada a la carretera, que acabarà tenint un ensurt. Però l’ensurt l’acabo tenint jo. El cotxe frena enmig d’una intersecció uns metres més endavant. No hi ha cap estop, cotxe o vianant que l’obligui a parar. I tanmateix es planta al mig del carrer com si fos un ornament més del mobiliari urbà.

El cor se m’accelera per cada pas que m’acosta al vehicle que continua aturat. No conec les seves intencions i, per tant, no em vull arriscar. Decideixo agafar el primer trencall que em permet evitar tornar a creuar el camí amb el conductor. De nou, el trajecte fins al meu cotxe serà una mica més llarg de l’habitual. Una acció a la qual he recorregut més d’una vegada quan una presència assetjadora m’ha fet sentir incòmoda. Quan l’home es fora del meu camp de visió sento com el motor del vehicle es posa en marxa. Seguidament surt disparat, continuant el seu camí com si no hagués passat res. Deixo anar una exhalació alleugerida i penso: una altra anècdota angoixant que he d’afegir a la llista. Quantes en porto ja?