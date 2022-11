Teatre Mòbil ha actuat, excepcionalment, aquest divendres al migdia a la plaça Europea de Manresa. Ho ha fet per una bona causa. Apadrinar el projecte dels Cors Solidaris de xocolata que cada any impulsa per aquestes dates Càritas Manresa. Els diners que en treu ajuden l’entitat a finançar els projectes de formació, promoció i acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat que tira endavant.

Els actors de Teatre Mòbil Atilà Puig, representant a un personatge anomenat Pons, James Pons; i Jordi Girabal, fent d’un robot tant o més llest que Pons, han posat una nota d’humor a la presentació de la campanya, en la qual hi han participat voluntaris i usuaris de l’entitat. «La trobada i la convivència són claus per conèixer-nos, i quan ens coneixem i posem cara a les persones tenim els valors més clars», ha assegurat la presidenta de Càritas, Josefina Farrés. Farés ha explicat que des d’aquest Nadal i fins passat Reis es podran adquirir els Cors Solidaris a diversos comerços de la ciutat a un preu de dos euros. L’entitat també ha posat en marxa la campanya Vi amb cor juntament amb l’Oller del Mas, i Càritas Catalunya un Cava amb cor. El cor, el vi i el cava són tres motius per posar a taula aquestes festes i convidem tothom que ens ajudi amb l’aportació que rebem d’aquests gestos de solidaritat per ajudar els projectes que tenim en marxa» que busquem, bàsicament, treballar per la dignitat i la justícia social. L’any passat es van recaptar 2.500 euros.