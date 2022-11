L'Ajuntament ha donat el tret de sortida oficial a l'època nadalenca amb la inauguració dels llums de Nadal. Una arrencada que ha tingut una petita taca de foscor perquè la bola que corona l'arbre de dotze metres de llums de la plaça Major, una de les ubicacions més importants, no s'ha encès i la figura ha quedat incompleta.

Una de les novetats d'aquest any pel que fa als llums nadalencs ha estat el projecte social que s'ha fet per dur a terme la il·luminació del carrer del Cap del Reg. En el moment de la inauguració, bona part dels participants volien veure com dos mesos de feina intensa es convertien en llum.

Allà hi havia Alejandra Galvis, Felipe Cortés i Camila Perilla, tots tres han participat en la iniciativa i pensen que "és una bona manera d'aprendre coses noves i integrar-te en l'entorn". Perilla, comentava que gràcies a aquest projecte ha pogut "fer vincles" en una ciutat on va arribar fa sis mesos. Aquests llums fan una llum tènue quan no hi passa gent i s'encenen quan passa algú per algun dels extrems del carrer, gràcies als sensors que hi han instal·lat els joves voluntaris amb l'objectiu d'estalviar.

Una altra de les localitzacions més emblemàtiques de la Manresa nadalenca és la plaça Sant Domènec, temps enrere, era habitual veure-hi grans construccions de llum que impressionaven. Aquest any, l'aposta de llums que ha fet l'Ajuntament per aquest espai ha estat més senzilla. Hi ha garlandes de llums que pengen per tota la plaça i també decoren la pista de gel. A més a més, hi ha un petit arbre il·luminat.

A la muralla del Carme s'hi han instal·lat les campanes daurades i blaves que molts manresans ja s'han acostumat a veure en aquesta localització perquè ja fa unes quantes edicions que les fan servir. Pel que fa al passeig Pere III, en el primer tram, que va de la plaça Sant Domènec a Crist Rei, hi ha garlandes que pengen dels arbres i just davant de l'església hi ha dos arbres il·luminats amb llums roses.

En el tram central hi ha guarnicions que representen boles de l'arbre de Nadal i en el tercer no hi ha res fins a arribar a la rotonda de la Benplantada que hi ha un cub fet amb llums vermells.