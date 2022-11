La Fira de Sant Andreu omple el Passeig però amb un nivell discret de vendes

La Fira de Sant Andreu, aparellada amb el Black Friday, està omplint aquests dies el Passeig de Manresa, i ahir a la tarda l’ambient era especialment intens amb un bullici de gent amunt i avall, però amb poques ganes de gastar, segons explicaven alguns dels paradistes d’entre el centenar d’estands que hi ha aquest any. Tot i que la majoria ha optat per mantenir preus, la crisi derivada de la inflació d’aquests darrers mesos es nota, i en general deien que enguany s’està fent menys calaix que en altres ocasions, en espera de veure com els anirà avui la tercera i última jornada.

«Passa molta gent, però quant a vendes és fluix comparat amb altres fires on he anat no fa pas gaire, i on fins i tot es ven més que anys enrere», explicava Carles Planella, d’Embotits Gori, de la Vall d’en Bas. «Potser és que hi ha moltes parades del mateix producte i això genera competència. M’esperava més». Judit Guitart és una artesana de Rajadell que ven figures de pessebre, i també trobava que enguany la fira «és bastant fluixeta, suposo que per la crisi». Fa una quinzena d’anys que ve, i assegurava que «qui vol, compra, però la majoria de la gent es mira molt el preu».

«Sant Andreu no és la Mediterrània, i no estic venent tant com m’esperava», assegurava Pere Subirana, de la parada de serigrafia D-roc, d’Igualada. Té el bon record de les vendes que va fer fa dos mesos per la Mediterrània, i ahir se sorprenia que hi hagués «molta gent amunt i avall i això no es correspongui amb les vendes». Per Sant Andreu ja havia vingut abans de la pandèmia «i em va anar millor, tot i que he de veure com serà demà». Lluís Cols, que venia de Torrelavit amb la seva parada de vins i conserves Cal Cols, també apuntava que «hi ha molta gent passejant, però les vendes no van gaire bé». En el seu cas, també era la segona vegada que venia a Manresa, i el resultat no és tan bo com en la primera. «Sortint de la pandèmia semblava que la situació s’animava, però ha tornat a afluixar». En canvi, Gerard Balart, de Formatges Montbrú de Moià, deia que fa molts anys que ve a la fira «i anem fent, amb un volum de vendes similar al de l’any passat, tot i que va molt a estones».

Estrenes a l’expectativa

Marina i Alba Vidal són dues germanes d’Igualada que exposaven els seus productes per primer cop en aquesta fira, i «no és per tirar coets, però tampoc marxarem amb les mans buides», deien ahir. Venen joies, i explicaven que «veiem molt ambient», però, més que venda directa, la fira els pot servir per vendre a través de la web, «perquè hi ha gent que ens l’ha demanada» de cara a Nadal.

La terrassenca Laura Pérez, de Casiopea Handmade, que ven compreses de roba i bosses per portar entrepans i reduir el consum de plàstic, també s’estrenava a la fira. «Hi ha molta gent» i, pel que fa a vendes, «anem fent». Diu que divendres li va anar millor que ahir, i està a l’expectativa de com li vagi avui per valorar si torna a venir un altre any.