L’ambient firaire s’apodera dels Trullols, però amb una hora en silenci

La Fira de Sant Andreu va tornar a omplir ahir la zona dels Trullols, on hi ha instal·lades les atraccions. A mitja tarda hi havia una corrua de vehicles intentant aparcar als llocs habilitats, però sense col·lapses. Alguns hi havien arribat per la nova avinguda dels Països Catalans, que ha ajudat a descongestionar els accessos fins a la zona. Una altra de les novetats d’enguany és la «fira tranquil·la», que es va fer de 4 a 5 de la tarda, i en què les atraccions no posen música ni encenen les llums, en solidaritat amb les persones amb sensibilitats especials.