El talent de Manresa i el Bages, i també Sant Ignasi, han passat aquest dilluns a la tarda pel programa Islàndia de RAC1 que Albert Om ha presentat a l’espai Plana de l’Om. Prop de 200 persones han assistit en directe al programa, amb Om vestit amb una americana amb la bandera d’Islàndia.

Per l’escenari hi han desfilat la religiosa sor Lucía Caram; el músic Natxo Tarrés; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el responsable de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda; l’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez; el director de Regió7, Marc Marcè o el músic Santi Arisa. També la cantant Celeste Alías acompanyada de Santi Careta i patrocinadors del programa.

Martínez i Arisa -guardonats amb els premis Regió d’enguany- i Marcè han compartit la darrere part del programa. «Un luxe de premiats», ha fet notar Om. «Al territori hi ha molta gent amb molt talent», ha afirmat el director de Regió7.

Om i Arisa han compartit les seves inquietuds a l’hora de dormir -els hi costa a tots dos, segons han confessat durant una de les converses que han generat més somriures a la sala-, i Om ha demanat als ajuntaments de Catalunya que contractin Arisa.

Els col·laboradors habituals del programa també han estat a Manresa com és el cas de Maria Xinxó o Àgata Roca. També hi ha participat la periodista bagenca de RAC1 Mar Poyato, que acaba d’arribar de Qatar per mostrar la cara B del país on se celebra el mundial de futbol, o la cupletista del programa, que ha interpretat la peça «La Manresana» a ritme de Rosalia amb referències a Shakira, Sant Ignasi o Montserrat.